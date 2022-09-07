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Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html
Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности
Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 07.09.2022
Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности
Присутствие российских сил на Запорожской АЭС - это лучшая гарантия ее безопасности, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:37
2022-09-07T20:37
в мире
владимир чижов
василий небензя
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Присутствие российских сил на Запорожской АЭС - это лучшая гарантия ее безопасности, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов."Присутствие российских специальных военных сил на территории ЗАЭС - это лучшая гарантия ее безопасности", - заявил Чижов в эфире телеканала CNN.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
https://ria.ru/20220907/zaes-1815238066.html
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в мире, владимир чижов, василий небензя, киев, россия, запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Владимир Чижов, Василий Небензя, Киев, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Специальная военная операция на Украине
20:37 07.09.2022
 
Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности

Постпред в ЕС Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Присутствие российских сил на Запорожской АЭС - это лучшая гарантия ее безопасности, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов.
"Присутствие российских специальных военных сил на территории ЗАЭС - это лучшая гарантия ее безопасности", - заявил Чижов в эфире телеканала CNN.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 18:29
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Постпред России Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 19:25
Постпред России Ульянов проведет встречу с главой МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЧижовВасилий НебензяКиевРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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