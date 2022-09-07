https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html

Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности

Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности - РИА Новости, 07.09.2022

Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности

Присутствие российских сил на Запорожской АЭС - это лучшая гарантия ее безопасности, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:37

2022-09-07T20:37

2022-09-07T20:37

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Присутствие российских сил на Запорожской АЭС - это лучшая гарантия ее безопасности, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов."Присутствие российских специальных военных сил на территории ЗАЭС - это лучшая гарантия ее безопасности", - заявил Чижов в эфире телеканала CNN.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

https://ria.ru/20220907/zaes-1815238066.html

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в мире, владимир чижов, василий небензя, киев, россия, запорожская аэс, магатэ, оон