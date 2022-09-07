https://ria.ru/20220907/zoloto-1814986724.html

Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов

Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов - РИА Новости, 07.09.2022

Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов

Санкции недружественных стран, наложенные на российское золото, не смогли повлиять на объем добычи золота в Магадане, производственная программа будет... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:35

2022-09-07T01:35

2022-09-07T01:35

экономика

сергей носов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Санкции недружественных стран, наложенные на российское золото, не смогли повлиять на объем добычи золота в Магадане, производственная программа будет выполнена, сообщил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам губернатора, небольшое снижение в объемах добычи все же присутствует, однако оно связано не с санкциями, а содержанием золота в руде, что является временным явлением.При этом он обращает внимание, что главной проблемой являются не рынки сбыта, а курс рубля."Это совершенно другая получается экономика, но, если хотите, это вызов, вызов для технологов, для производственников, которые должны найти пути снижения затрат в этих условиях, как обычно это бывало", - заключает губернатор.В Магаданской области золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета. Ранее Ассоциация недропользователей Магаданской области направила официальное обращение в Совет Федерации, отметив, что из-за европейских санкций у золотодобытчиков возникала проблема с продажей драгоценного металла, Банк России же скупает золото с дисконтом, что невыгодно для старателей. Золотодобывающие компании также столкнулись с ростом себестоимости добычи, в зону особого риска попали малые и средние компании, для которых получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкционных сложностей стало либо очень сложным, либо невозможным.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022