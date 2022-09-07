https://ria.ru/20220907/zoloto-1814986724.html
Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов
Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов - РИА Новости, 07.09.2022
Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов
Санкции недружественных стран, наложенные на российское золото, не смогли повлиять на объем добычи золота в Магадане, производственная программа будет... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:35
2022-09-07T01:35
2022-09-07T01:35
экономика
сергей носов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Санкции недружественных стран, наложенные на российское золото, не смогли повлиять на объем добычи золота в Магадане, производственная программа будет выполнена, сообщил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам губернатора, небольшое снижение в объемах добычи все же присутствует, однако оно связано не с санкциями, а содержанием золота в руде, что является временным явлением.При этом он обращает внимание, что главной проблемой являются не рынки сбыта, а курс рубля."Это совершенно другая получается экономика, но, если хотите, это вызов, вызов для технологов, для производственников, которые должны найти пути снижения затрат в этих условиях, как обычно это бывало", - заключает губернатор.В Магаданской области золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета. Ранее Ассоциация недропользователей Магаданской области направила официальное обращение в Совет Федерации, отметив, что из-за европейских санкций у золотодобытчиков возникала проблема с продажей драгоценного металла, Банк России же скупает золото с дисконтом, что невыгодно для старателей. Золотодобывающие компании также столкнулись с ростом себестоимости добычи, в зону особого риска попали малые и средние компании, для которых получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкционных сложностей стало либо очень сложным, либо невозможным.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Экономика, Сергей Носов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота, заявил Носов
Губернатор Носов заявил, что санкции не повлияли на объем добычи магаданского золота
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Санкции недружественных стран, наложенные на российское золото, не смогли повлиять на объем добычи золота в Магадане, производственная программа будет выполнена, сообщил губернатор области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам губернатора, небольшое снижение в объемах добычи все же присутствует, однако оно связано не с санкциями, а содержанием золота в руде, что является временным явлением.
"В целом по году мы видим, что программа производственная будет выполнена. Вот это мы видим сегодня, что даже по сравнению с прошлым годом на данный момент объем аффинажа превышает предыдущий период. Это тоже о многом говорит и не то, что вселяет уверенность определенную, но надежду точно, потому что 95% объемов нашего золота добываются крупными компаниями, которые сегодня ищут и находят пути решения санкционных проблем, и это наглядно доказывает то, что объемы не сокращаются", - сказал Носов.
При этом он обращает внимание, что главной проблемой являются не рынки сбыта, а курс рубля.
"Это совершенно другая получается экономика, но, если хотите, это вызов, вызов для технологов, для производственников, которые должны найти пути снижения затрат в этих условиях, как обычно это бывало", - заключает губернатор.
В Магаданской области
золотодобывающая отрасль формирует значительную часть доходов регионального бюджета. Ранее Ассоциация недропользователей Магаданской области направила официальное обращение в Совет Федерации
, отметив, что из-за европейских санкций у золотодобытчиков возникала проблема с продажей драгоценного металла, Банк России же скупает золото с дисконтом, что невыгодно для старателей. Золотодобывающие компании также столкнулись с ростом себестоимости добычи, в зону особого риска попали малые и средние компании, для которых получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкционных сложностей стало либо очень сложным, либо невозможным.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.