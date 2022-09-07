https://ria.ru/20220907/zima-1815164938.html
Вучич предрек Европе "полярную зиму"
Вучич предрек Европе "полярную зиму" - РИА Новости, 07.09.2022
Вучич предрек Европе "полярную зиму"
Если Запад считает, что легко может победить Россию военным путем, то Европу ждет "полярная" зима, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:37
2022-09-07T15:37
2022-09-07T18:54
россия
европа
еврокомиссия
g7
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Если Запад считает, что легко может победить Россию военным путем, то Европу ждет "полярная" зима, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.Турецкий лидер находится с визитом в Белграде, где ранее провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов."Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что, кажется, — никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса. Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", — сказал Вучич на совместной пресс-конференции.Президент Сербии говорил ранее, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Сам Вучич заявил 30 августа, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, отмечал, что Запад не в том положении, чтобы диктовать условия.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. В Москве в ответ предупредили, что государства, решившиеся на этот шаг, останутся без российского топлива.После начала военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/serbiya-1815155893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, еврокомиссия, g7, александр вучич, сербия, сша
Россия, Европа, Еврокомиссия, G7, Александр Вучич, Сербия, США
15:37 07.09.2022 (обновлено: 18:54 07.09.2022)
Вучич предрек Европе "полярную зиму"
Президент Сербии Вучич заявил, что Европу ждет полярная зима
БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Если Запад считает, что легко может победить Россию военным путем, то Европу ждет "полярная" зима, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Турецкий лидер находится с визитом в Белграде
, где ранее провел переговоры с сербским президентом. После этого члены правительственных делегаций подписали ряд документов.
"Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что, кажется, — никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса. Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", — сказал Вучич на совместной пресс-конференции.
Президент Сербии говорил ранее, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Сам Вучич заявил 30 августа, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.
Ранее президент России Владимир Путин
, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, отмечал, что Запад не в том положении, чтобы диктовать условия.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. В Москве в ответ предупредили, что государства, решившиеся на этот шаг, останутся без российского топлива.
После начала военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия
и другие страны ЕС
совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
.
Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.