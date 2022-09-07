https://ria.ru/20220907/zhiteli-1815194206.html
Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД
Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД - РИА Новости, 07.09.2022
Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД
Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности, и после референдума они смогут вернуться на родину, заявил заместитель... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:43
2022-09-07T16:43
2022-09-07T16:48
россия
запорожская область
херсонская область
олег матвейчев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности, и после референдума они смогут вернуться на родину, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев."Сейчас, конечно, происходит смена идентичности. Люди должны превращаться из "Иванов, родства не помнящих", обратно в русских людей. Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей родиной - вот, что ждут люди на референдуме", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня"."Русские люди, каковыми и являются жители этих областей, (после референдума) наконец-то будут жить на Родине, а не с "мачехой", которая, так сказать, им рассказывала сказки про их неправильное происхождение", - отметил Матвейчев.Он сказал, что референдум стоит проводить в памятную для России дату - в День народного единства в ноябре или в День столетия образования СССР в декабре.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html
https://ria.ru/20220904/referendum-1814335187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, херсонская область , олег матвейчев, госдума рф, в мире
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Олег Матвейчев, Госдума РФ, В мире
16:43 07.09.2022 (обновлено: 16:48 07.09.2022)
Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД
Депутат Матвейчев: в Херсонской и Запорожской областях возвращаются к русской идентичности
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности, и после референдума они смогут вернуться на родину, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Сейчас, конечно, происходит смена идентичности. Люди должны превращаться из "Иванов, родства не помнящих", обратно в русских людей. Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей родиной - вот, что ждут люди на референдуме", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Русские люди, каковыми и являются жители этих областей, (после референдума) наконец-то будут жить на Родине, а не с "мачехой", которая, так сказать, им рассказывала сказки про их неправильное происхождение", - отметил Матвейчев.
Он сказал, что референдум стоит проводить в памятную для России дату - в День народного единства в ноябре или в День столетия образования СССР
в декабре.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.