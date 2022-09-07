https://ria.ru/20220907/zhiteli-1815194206.html

Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД

Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД - РИА Новости, 07.09.2022

Освобожденные территории возвращаются к русской идентичности, заявили в ГД

Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности, и после референдума они смогут вернуться на родину, заявил заместитель... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:43

2022-09-07T16:43

2022-09-07T16:48

россия

запорожская область

херсонская область

олег матвейчев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Херсонской и Запорожской областей возвращаются к своей русской идентичности, и после референдума они смогут вернуться на родину, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев."Сейчас, конечно, происходит смена идентичности. Люди должны превращаться из "Иванов, родства не помнящих", обратно в русских людей. Это воссоединение со своей исторической Россией, это воссоединение со своей родиной - вот, что ждут люди на референдуме", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня"."Русские люди, каковыми и являются жители этих областей, (после референдума) наконец-то будут жить на Родине, а не с "мачехой", которая, так сказать, им рассказывала сказки про их неправильное происхождение", - отметил Матвейчев.Он сказал, что референдум стоит проводить в памятную для России дату - в День народного единства в ноябре или в День столетия образования СССР в декабре.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html

https://ria.ru/20220904/referendum-1814335187.html

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, херсонская область , олег матвейчев, госдума рф, в мире