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Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина - РИА Новости, 07.09.2022
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Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина - РИА Новости, 07.09.2022
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина
Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:36
2022-09-07T11:36
общество
ольга баталина
россия
дальний восток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Мы вообще сейчас находимся &lt;…&gt; в достаточно уникальном демографическом моменте. Дело в том, что сейчас численная когорта женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего максимального пика... И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно еще три-четыре-пять лет", — сказала она на панели "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал" Восточного экономического форума.Баталина отметила, что если в этот период принять дополнительные меры для рождения вторых и третьих детей, в том числе на Дальнем Востоке, это может иметь значимый демографический эффект.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дальний восток
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общество, ольга баталина, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Ольга Баталина, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:36 07.09.2022
 
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина

Баталина: в России число женщин в возрасте 30-39 лет достигло пика, это уникальный момент

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПервый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина на ВЭФ-2022
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина на ВЭФ-2022. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Мы вообще сейчас находимся <…> в достаточно уникальном демографическом моменте. Дело в том, что сейчас численная когорта женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего максимального пика... И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно еще три-четыре-пять лет", — сказала она на панели "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал" Восточного экономического форума.
Баталина отметила, что если в этот период принять дополнительные меры для рождения вторых и третьих детей, в том числе на Дальнем Востоке, это может иметь значимый демографический эффект.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 21:04
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ОбществоОльга БаталинаРоссияДальний ВостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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