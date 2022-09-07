https://ria.ru/20220907/zhenschiny-1815074044.html

Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина

Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина - РИА Новости, 07.09.2022

Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина

Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:36

2022-09-07T11:36

2022-09-07T11:36

общество

ольга баталина

россия

дальний восток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Мы вообще сейчас находимся <…> в достаточно уникальном демографическом моменте. Дело в том, что сейчас численная когорта женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего максимального пика... И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно еще три-четыре-пять лет", — сказала она на панели "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал" Восточного экономического форума.Баталина отметила, что если в этот период принять дополнительные меры для рождения вторых и третьих детей, в том числе на Дальнем Востоке, это может иметь значимый демографический эффект.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220814/bezrabotitsa-1809556727.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, ольга баталина, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)