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Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина - РИА Новости, 07.09.2022
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина
Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:36
2022-09-07T11:36
2022-09-07T11:36
общество
ольга баталина
россия
дальний восток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия находится в уникальном демографическом моменте, численность женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего пика, это окно возможности для стимулирования рождения вторых и третьих детей в семьях, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Мы вообще сейчас находимся <…> в достаточно уникальном демографическом моменте. Дело в том, что сейчас численная когорта женщин в возрасте 30-39 лет достигла своего максимального пика... И вот это окно возможности с точки зрения численного состава женщин в этой возрастной когорте продлится примерно еще три-четыре-пять лет", — сказала она на панели "Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал" Восточного экономического форума.Баталина отметила, что если в этот период принять дополнительные меры для рождения вторых и третьих детей, в том числе на Дальнем Востоке, это может иметь значимый демографический эффект.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ольга баталина, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Ольга Баталина, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Число женщин в возрасте 30-39 лет в России достигло пика, заявила Баталина
Баталина: в России число женщин в возрасте 30-39 лет достигло пика, это уникальный момент