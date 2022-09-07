https://ria.ru/20220907/zerno-1815264645.html

В Запорожской области назвали продовольственную сделку большим обманом

В Запорожской области назвали продовольственную сделку большим обманом - РИА Новости, 07.09.2022

В Запорожской области назвали продовольственную сделку большим обманом

Продовольственная сделка на практике оказалась большим обманом, фактически киевские власти рассчитываются зерном с западными странами за поставки оружия,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:22

2022-09-07T20:22

2022-09-07T20:22

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Продовольственная сделка на практике оказалась большим обманом, фактически киевские власти рассчитываются зерном с западными странами за поставки оружия, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Президент РФ Владимир Путин в среду в рамках ВЭФ заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения."Согласно продовольственной сделке, зерно должно было идти в развивающиеся страны Африки, чтобы избежать там голода. Но мы видим, что на практике зерно ушло в экономически развитие страны, в страны Запада, которые поставляют Украине оружие. По сути, зерном просто оплачивается оружие, и зерновая сделка со стороны Украины и Запада – это большой обман", - заявил РИА Новости Рогов.По его мнению, сегодня продовольственная сделка не отвечает интересам России."Чем больше зерна вывозится с подконтрольного режиму Зеленского постукраинского пространства, тем больше оружия туда поставляется Западом", - подчеркнул Рогов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815260692.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html

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экономика, владимир рогов, россия, украина, запорожская область, оон