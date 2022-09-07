https://ria.ru/20220907/zerno-1815028756.html

Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин

Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин

Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:21

2022-09-07T09:21

2022-09-07T09:41

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

россия

украина

евросоюз

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220907/inflyatsiya-1815032510.html

россия

украина

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, россия, украина, евросоюз, владивосток, дальневосточный федеральный университет