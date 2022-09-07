https://ria.ru/20220907/zerno-1815028756.html
Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин
Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин
Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:21
2022-09-07T09:21
2022-09-07T09:41
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
россия
украина
евросоюз
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8de705ff4142287fdadea7e129c4ad63.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20220907/inflyatsiya-1815032510.html
россия
украина
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_8:678:1834:2048_1920x0_80_0_0_e89c89ddefee6b962b3efb5924494179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, россия, украина, евросоюз, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Украина, Евросоюз, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
09:21 07.09.2022 (обновлено: 09:41 07.09.2022)
Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, заявил Путин
Путин: Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено в развивающиеся страны