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В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815283151.html
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 08.09.2022
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T23:03
2022-09-08T08:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
россия
украина
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234", — написал он.Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.Ранее в среду Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1-2 сентября. Исследование показало, что 83 процента опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86 процентов респондентов выступили за присоединение региона к России, пояснил член ВГА.Как заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства — 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство "русского мира"."ЕР" открыла в Мелитополе штаб "Мы вместе с Россией" в середине августа. Его волонтеры занимаются оказанием адресной гуманитарной помощи местным жителям.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815248722.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815163855.html
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запорожская область, мелитополь, россия, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, единая россия, владимир рогов, андрей турчак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Владимир Рогов, Андрей Турчак
23:03 07.09.2022 (обновлено: 08:48 08.09.2022)
 
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"

Член совета запорожской ВГА Рогов сообщил о взрыве штаба движения "Мы вместе с Россией"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234", — написал он.
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Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольРоссияУкраинаВладимир ПутинВ миреВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияВладимир РоговАндрей Турчак
 
 
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