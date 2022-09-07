23:03 07.09.2022 (обновлено: 08:48 08.09.2022)
В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"
Член совета запорожской ВГА Рогов сообщил о взрыве штаба движения "Мы вместе с Россией"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234", — написал он.
Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.
Ранее в среду Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1-2 сентября. Исследование показало, что 83 процента опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86 процентов респондентов выступили за присоединение региона к России, пояснил член ВГА.
Как заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства — 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство "русского мира".
"ЕР" открыла в Мелитополе штаб "Мы вместе с Россией" в середине августа. Его волонтеры занимаются оказанием адресной гуманитарной помощи местным жителям.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.