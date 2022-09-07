https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815283151.html

В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"

В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 08.09.2022

В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией"

В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T23:03

2022-09-07T23:03

2022-09-08T08:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

россия

украина

владимир путин

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234", — написал он.Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.Ранее в среду Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1-2 сентября. Исследование показало, что 83 процента опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86 процентов респондентов выступили за присоединение региона к России, пояснил член ВГА.Как заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства — 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство "русского мира"."ЕР" открыла в Мелитополе штаб "Мы вместе с Россией" в середине августа. Его волонтеры занимаются оказанием адресной гуманитарной помощи местным жителям.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815248722.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815163855.html

https://ria.ru/20220906/zaes-1814942073.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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