https://ria.ru/20220907/zapad-1815026389.html

Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок

Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок

Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:16

2022-09-07T09:16

2022-09-07T10:06

экономика

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.Ранее он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/atr-1815035910.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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