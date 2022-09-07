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Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:16
2022-09-07T10:06
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.Ранее он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:16 07.09.2022 (обновлено: 10:06 07.09.2022)
 
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок

Путин: Запад стремится сохранить выгодный ему мировой порядок по выдуманным им правилам

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:42
Путин заявил, что большинство стран АТР не приемлет политику санкций
 
ЭкономикаВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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