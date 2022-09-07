https://ria.ru/20220907/zapad-1815026389.html
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:16
2022-09-07T09:16
2022-09-07T10:06
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.Ранее он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:16 07.09.2022 (обновлено: 10:06 07.09.2022)
Путин: Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок
Путин: Запад стремится сохранить выгодный ему мировой порядок по выдуманным им правилам
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запад стремится сохранить выгодный только ему мировой порядок, заставить всех жить по выдуманным им правилам, которые он меняет в зависимости от текущей конъюнктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее он отметил, что в системе международных отношений произошли тектонические изменения, возросла роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно эти правила меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры", - сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.