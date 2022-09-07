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МАГАТЭ должно было зафиксировать обстрелы ВСУ, заявили власти Запорожья - РИА Новости, 07.09.2022
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МАГАТЭ должно было зафиксировать обстрелы ВСУ, заявили власти Запорожья
МАГАТЭ должно было зафиксировать обстрелы ВСУ, заявили власти Запорожья - РИА Новости, 07.09.2022
МАГАТЭ должно было зафиксировать обстрелы ВСУ, заявили власти Запорожья
Власти Запорожской области считают, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины, заявил глава областной... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:04
2022-09-07T23:04
в мире
евгений балицкий
василий небензя
запорожская область
россия
украина
магатэ
оон
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области считают, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности."Структура, которая призвана не только контролировать, но и регламентировать работу ядерных объектов, для жителей Запорожской области, для тех, кто сегодня работает на станции, ежедневно обеспечивая ее работу под страхом смерти – ничего не сказала. Не обозначила твердую позицию, не назвала вещи своими именами. Выводов не сделано. Имена террористов не названы. Резолюции, обеспечивающие безопасность атомного реактора, не приняты", - написал Балицкий в Telegram-канале.Глава Запорожья обратил внимание, что представители миссии МАГАТЭ, находясь на ЗАЭС, видели, откуда идут обстрелы, но решили умолчать об этом."Они должны были зафиксировать, что Украина продолжает, как государство ИГИЛ*, обстреливать атомный реактор. Мы ждали от миссии, что ЗАЭС перестанут обстреливать. Они не в состоянии остановить обстрел атомной станции, что может принести катастрофу всему миру. Если они даже этого не могут, так о чем можно говорить? Какая тогда роль сегодня у ООН, Совета Европы?" - считает Балицкий.По его словам, сегодня в МАГАТЭ не могут привлечь даже внимание общественности, потому что общественное мнение формируется структурами, которые принадлежат западным олигархическим корпорациям."Атомная станция принадлежит народу, живущему на территории освобожденной Запорожской области... Мы будем защищать реактор, как и защищали его все эти месяцы, защищать от умалишенных террористов и их пособников, сохраняя наследие наших дедов. Мы сегодня стоим на защите мира от ядерной катастрофы в то время, как специально созданные для этого структуры продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность", - заключил он.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, евгений балицкий, василий небензя, запорожская область, россия, украина, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Евгений Балицкий, Василий Небензя, Запорожская область, Россия, Украина, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
23:04 07.09.2022
 
МАГАТЭ должно было зафиксировать обстрелы ВСУ, заявили власти Запорожья

Глава администрации Балицкий: МАГАТЭ должно было зафиксировать украинские обстрелы ЗАЭС

© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Запорожской области считают, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины, заявил глава областной администрации Евгений Балицкий.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
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"Структура, которая призвана не только контролировать, но и регламентировать работу ядерных объектов, для жителей Запорожской области, для тех, кто сегодня работает на станции, ежедневно обеспечивая ее работу под страхом смерти – ничего не сказала. Не обозначила твердую позицию, не назвала вещи своими именами. Выводов не сделано. Имена террористов не названы. Резолюции, обеспечивающие безопасность атомного реактора, не приняты", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Глава Запорожья обратил внимание, что представители миссии МАГАТЭ, находясь на ЗАЭС, видели, откуда идут обстрелы, но решили умолчать об этом.
"Они должны были зафиксировать, что Украина продолжает, как государство ИГИЛ*, обстреливать атомный реактор. Мы ждали от миссии, что ЗАЭС перестанут обстреливать. Они не в состоянии остановить обстрел атомной станции, что может принести катастрофу всему миру. Если они даже этого не могут, так о чем можно говорить? Какая тогда роль сегодня у ООН, Совета Европы?" - считает Балицкий.
По его словам, сегодня в МАГАТЭ не могут привлечь даже внимание общественности, потому что общественное мнение формируется структурами, которые принадлежат западным олигархическим корпорациям.
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"Атомная станция принадлежит народу, живущему на территории освобожденной Запорожской области... Мы будем защищать реактор, как и защищали его все эти месяцы, защищать от умалишенных террористов и их пособников, сохраняя наследие наших дедов. Мы сегодня стоим на защите мира от ядерной катастрофы в то время, как специально созданные для этого структуры продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность", - заключил он.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В миреЕвгений БалицкийВасилий НебензяЗапорожская областьРоссияУкраинаМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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