https://ria.ru/20220907/zaes-1815261418.html

МАГАТЭ не смогло обвинить ВСУ в обстрелах ЗАЭС, заявил постпред Ульянов

МАГАТЭ не смогло обвинить ВСУ в обстрелах ЗАЭС, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 07.09.2022

МАГАТЭ не смогло обвинить ВСУ в обстрелах ЗАЭС, заявил постпред Ульянов

Эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы ЗАЭС проводятся украинской стороной, но сказать это вслух позволить себе не могут, заявил постпред РФ при международных... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:58

2022-09-07T19:58

2022-09-07T20:43

в мире

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы ЗАЭС проводятся украинской стороной, но сказать это вслух позволить себе не могут, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Главный недостаток доклада - то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Хотя конечно же сотрудники МАГАТЭ, побывав на этой станции, сейчас у них там два человека остались, вплоть до ротации где-то в конце сентября, видимо, они отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Ведущие западные страны отлично понимают, что обстрелы ведет украинская сторона, но призвать украинцев к порядку они тоже, получается, себе позволить не могут. Они слишком ангажированы. Могли бы хотя бы по двусторонним каналам послать соответствующий сигнал. Не уверен, что это делается, поскольку обстрелы продолжаются - и сегодня, и вчера, и позавчера. Все это очень опасно", - указал Ульянов.Российская сторона на следующей неделе в Совете управляющих МАГАТЭ еще раз призовет западников к тому, чтобы проявить более ответственный подход, заявил он."Насколько это поможет - жизнь покажет. Посмотрим, насколько поможет новая идея (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси относительно зоны защиты ядерной безопасности. Тут тоже нужно разобраться. Но известно, что мы тяжелых вооружений на станции не имеем, огонь оттуда по другому берегу Днепра не ведем", - резюмировал постпред.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815205130.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815238066.html

россия

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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, магатэ, запорожская аэс, украина