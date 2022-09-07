Рейтинг@Mail.ru
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/zaes-1815238066.html
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС
Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:29
2022-09-07T18:29
в мире
олаф шольц
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
россия
германия
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_d74853a075abfc5c4d28e6d42895eb58.jpg
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в это вопросе, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, который прошел в среду."Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции, федеральный канцлер и президент Украины согласились с тем, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграл важную роль", - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html
https://ria.ru/20220907/zaes-1815169992.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9a34e1170638f55459f8fa2192cf7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, германия, магатэ, запорожская аэс, украина, оон, ситуация в днр и лнр
В мире, Олаф Шольц, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Россия, Германия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:29 07.09.2022
 
Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС

Шольц и Зеленский заявили, что безопасность Запорожской АЭС имеет первостепенное значение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в это вопросе, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, который прошел в среду.
"Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции, федеральный канцлер и президент Украины согласились с тем, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграл важную роль", - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Киев найдет другое МАГАТЭ
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
15:53Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС
 
В миреОлаф ШольцМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийРоссияГерманияМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала