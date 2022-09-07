Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС
Шольц и Зеленский заявили, что безопасность Запорожской АЭС имеет первостепенное значение
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в это вопросе, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, который прошел в среду.
"Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции, федеральный канцлер и президент Украины согласились с тем, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграл важную роль", - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.