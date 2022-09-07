https://ria.ru/20220907/zaes-1815238066.html

Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС

Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности ЗАЭС

Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:29

2022-09-07T18:29

2022-09-07T18:29

в мире

олаф шольц

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

россия

германия

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_d74853a075abfc5c4d28e6d42895eb58.jpg

БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в нем меры играют важную роль в это вопросе, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, который прошел в среду."Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции, федеральный канцлер и президент Украины согласились с тем, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграл важную роль", - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1815169992.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, германия, магатэ, запорожская аэс, украина, оон, ситуация в днр и лнр