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Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ

Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ - РИА Новости, 07.09.2022

Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, если Запорожская АЭС будет повреждена, за это будут нести ответственность не только те, кто нажал на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:13

2022-09-07T18:13

2022-09-07T18:13

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, если Запорожская АЭС будет повреждена, за это будут нести ответственность не только те, кто нажал на спусковой крючок, но и МАГАТЭ, поскольку организация не заняла более четкую позицию."Мы видим, что после отъезда основной части миссии МАГАТЭ обстрелы (ЗАЭС) опять возобновились. И, значит, мы каждую минуту находимся на пороге судного дня, когда один из снарядов достигнет цели, и произойдет техногенная катастрофа", - сказал политик в эфире "Первого канала". По его мнению, за это будут отвечать те, кто нажимал на спусковой крючок. "Но для меня совершенно очевидно, что за это должны отвечать и те, кто не дал по рукам нажимающим на спусковой крючок, все это время их прикрывал", - добавил парламентарий. И с какого-то момента в этом ряду, отвечающим за безопасность Запорожской АЭС, оказывается и МАГАТЭ, "потому что сама организация не заняла более четкую позицию, называя лопату лопатой, а обстрелы станции – вооруженной провокацией" украинских войск.Косачев считает, что МАГАТЭ, "начинает с этого момента терять в своем авторитете, в своей репутации, в своей легитимности".

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Кирилл Волков

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