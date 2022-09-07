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Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zaes-1815233777.html
Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ
Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ - РИА Новости, 07.09.2022
Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, если Запорожская АЭС будет повреждена, за это будут нести ответственность не только те, кто нажал на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:13
2022-09-07T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
константин косачев
магатэ
совет федерации рф
запорожская аэс
россия
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, если Запорожская АЭС будет повреждена, за это будут нести ответственность не только те, кто нажал на спусковой крючок, но и МАГАТЭ, поскольку организация не заняла более четкую позицию."Мы видим, что после отъезда основной части миссии МАГАТЭ обстрелы (ЗАЭС) опять возобновились. И, значит, мы каждую минуту находимся на пороге судного дня, когда один из снарядов достигнет цели, и произойдет техногенная катастрофа", - сказал политик в эфире "Первого канала". По его мнению, за это будут отвечать те, кто нажимал на спусковой крючок. "Но для меня совершенно очевидно, что за это должны отвечать и те, кто не дал по рукам нажимающим на спусковой крючок, все это время их прикрывал", - добавил парламентарий. И с какого-то момента в этом ряду, отвечающим за безопасность Запорожской АЭС, оказывается и МАГАТЭ, "потому что сама организация не заняла более четкую позицию, называя лопату лопатой, а обстрелы станции – вооруженной провокацией" украинских войск.Косачев считает, что МАГАТЭ, "начинает с этого момента терять в своем авторитете, в своей репутации, в своей легитимности".
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в мире, константин косачев, магатэ, совет федерации рф, запорожская аэс, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Косачев, МАГАТЭ, Совет Федерации РФ, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:13 07.09.2022
 
Косачев возложил вину за возможные повреждения ЗАЭС на Украину и МАГАТЭ

Сенатор Косачев: при повреждении Запорожской АЭС ответственность понесут Украина и МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что, если Запорожская АЭС будет повреждена, за это будут нести ответственность не только те, кто нажал на спусковой крючок, но и МАГАТЭ, поскольку организация не заняла более четкую позицию.
"Мы видим, что после отъезда основной части миссии МАГАТЭ обстрелы (ЗАЭС) опять возобновились. И, значит, мы каждую минуту находимся на пороге судного дня, когда один из снарядов достигнет цели, и произойдет техногенная катастрофа", - сказал политик в эфире "Первого канала". По его мнению, за это будут отвечать те, кто нажимал на спусковой крючок. "Но для меня совершенно очевидно, что за это должны отвечать и те, кто не дал по рукам нажимающим на спусковой крючок, все это время их прикрывал", - добавил парламентарий.
И с какого-то момента в этом ряду, отвечающим за безопасность Запорожской АЭС, оказывается и МАГАТЭ, "потому что сама организация не заняла более четкую позицию, называя лопату лопатой, а обстрелы станции – вооруженной провокацией" украинских войск.
Косачев считает, что МАГАТЭ, "начинает с этого момента терять в своем авторитете, в своей репутации, в своей легитимности".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:31
Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин КосачевМАГАТЭСовет Федерации РФЗапорожская АЭСРоссияУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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