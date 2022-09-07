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Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zaes-1815169992.html
Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС
Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС
Полная остановка работы Запорожской АЭС не исключена при постоянных обстрелах со стороны украинских военных, заявил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:53
2022-09-07T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
евгений балицкий
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Полная остановка работы Запорожской АЭС не исключена при постоянных обстрелах со стороны украинских военных, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Потому что сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но скорее всего придется принимать такое решение", - сказал в эфире "Соловьев Live" Балицкий.Кроме того, как отметил он, в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток и выезд людей из города, в котором проживают семьи персонала АЭС.
https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html
запорожская область
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в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:53 07.09.2022 (обновлено: 16:01 07.09.2022)
 
Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС

Запорожская ВГА не исключила полной остановки АЭС из-за обстрелов со стороны Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Полная остановка работы Запорожской АЭС не исключена при постоянных обстрелах со стороны украинских военных, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Потому что сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но скорее всего придется принимать такое решение", - сказал в эфире "Соловьев Live" Балицкий.
Кроме того, как отметил он, в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток и выезд людей из города, в котором проживают семьи персонала АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:31
Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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