https://ria.ru/20220907/zaes-1815169992.html

Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС

Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Запорожские власти не исключили полной остановки АЭС

Полная остановка работы Запорожской АЭС не исключена при постоянных обстрелах со стороны украинских военных, заявил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:53

2022-09-07T15:53

2022-09-07T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Полная остановка работы Запорожской АЭС не исключена при постоянных обстрелах со стороны украинских военных, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Потому что сегодня с высокой долей вероятности мы будем вынуждены остановить атомную станцию. Потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но скорее всего придется принимать такое решение", - сказал в эфире "Соловьев Live" Балицкий.Кроме того, как отметил он, в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток и выезд людей из города, в котором проживают семьи персонала АЭС.

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Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр