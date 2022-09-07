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На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ

На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.09.2022

На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ

Нагрузка на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС после вчерашнего обстрела со стороны украинских войск была снижена до 13,5% от проектной мощности, он работал всего... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:35

2022-09-07T14:35

2022-09-07T14:44

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нагрузка на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС после вчерашнего обстрела со стороны украинских войск была снижена до 13,5% от проектной мощности, он работал всего лишь на 125 МВт при проектной мощности в 1 тысячу МВт, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Вчера вечером был сильный обстрел, в результате него опять были повреждения, и на шестом энергоблоке были вынуждены снизить нагрузку до 13,5% от проектной мощности. То есть он работал всего на 125 мегаватт при проектной мощности в тысячу мегаватт". - сказал Рогов в эфире Первого канала.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс