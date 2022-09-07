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На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ
На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.09.2022
На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ
Нагрузка на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС после вчерашнего обстрела со стороны украинских войск была снижена до 13,5% от проектной мощности, он работал всего... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:35
2022-09-07T14:35
2022-09-07T14:44
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нагрузка на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС после вчерашнего обстрела со стороны украинских войск была снижена до 13,5% от проектной мощности, он работал всего лишь на 125 МВт при проектной мощности в 1 тысячу МВт, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Вчера вечером был сильный обстрел, в результате него опять были повреждения, и на шестом энергоблоке были вынуждены снизить нагрузку до 13,5% от проектной мощности. То есть он работал всего на 125 мегаватт при проектной мощности в тысячу мегаватт". - сказал Рогов в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
14:35 07.09.2022 (обновлено: 14:44 07.09.2022)
На шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела со стороны ВСУ
Член ВГА Рогов: на шестом энергоблоке ЗАЭС снизили нагрузку после обстрела ВСУ