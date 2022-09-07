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Путин: "Росатом" представит предложения по усилению безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: "Росатом" представит предложения по усилению безопасности ЗАЭС
Путин: "Росатом" представит предложения по усилению безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: "Росатом" представит предложения по усилению безопасности ЗАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС - там главную... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:55
2022-09-07T13:13
в мире
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС - там главную опасность представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива."Я попросил вчера руководителя "Росатома" (Алексея) Лихачева, чтобы "Росатом" представил дополнительные предложения по обеспечению безопасности (ЗАЭС). Потому что там все-таки главная угроза - это не реакторы, а хранилища отработанного топлива", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.ФСБ России 16 августа сообщала, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые от Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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в мире, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
12:55 07.09.2022 (обновлено: 13:13 07.09.2022)
 
Путин: "Росатом" представит предложения по усилению безопасности ЗАЭС

Путин поручил "Росатому" представить предложения по усилению безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил "Росатому" представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС - там главную опасность представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.
"Я попросил вчера руководителя "Росатома" (Алексея) Лихачева, чтобы "Росатом" представил дополнительные предложения по обеспечению безопасности (ЗАЭС). Потому что там все-таки главная угроза - это не реакторы, а хранилища отработанного топлива", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
Я доверяю этому отчету – Путин об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
12:27
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Киев найдет другое МАГАТЭ
ФСБ России 16 августа сообщала, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые от Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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