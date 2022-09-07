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Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной

Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной

Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая Запорожскую АЭС, там валяются осколки HIMARS и других средств поражения, заявил президент РФ РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:44

2022-09-07T12:44

2022-09-07T12:44

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россия

владимир путин

запорожская аэс

магатэ

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая Запорожскую АЭС, там валяются осколки HIMARS и других средств поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!" - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Он полагает, что представители МАГАТЭ, которые недавно посетили Запорожскую АЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают, поэтому не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)