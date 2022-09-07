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Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной
Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной
Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая Запорожскую АЭС, там валяются осколки HIMARS и других средств поражения, заявил президент РФ РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:44
2022-09-07T12:44
2022-09-07T12:44
в мире
россия
владимир путин
запорожская аэс
магатэ
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности, обстреливая Запорожскую АЭС, там валяются осколки HIMARS и других средств поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!" - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Он полагает, что представители МАГАТЭ, которые недавно посетили Запорожскую АЭС, находятся под давлением тех стран, в которых они работают, поэтому не могут напрямую сказать, что обстрелы станции идут с украинской стороны.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
В мире, Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин заявил об угрозе ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС Украиной
Путин: обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками создают угрозу ядерной безопасности