https://ria.ru/20220907/zaes-1815089876.html
На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин
На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин
На территории Запорожской АЭС нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ, та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:27
2022-09-07T12:27
2022-09-07T12:50
запорожская аэс
россия
магатэ
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
украина
запорожская область
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. На территории Запорожской АЭС нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ, та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции, заявил президент РФ Владимир Путин."Я видел в отчете говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. Сотрудники МАГАТЭ должны были это увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое (сотрудников МАГАТЭ - ред.) там остались", - сказал Путин."Там Росгвардия стоит, охраняет периметр и внутреннюю часть станции, вот и все. Росгвардия занимается охраной станции, обеспечивает безопасность. Техника наша, в том числе боевая, которая обеспечивает контрбатарейную борьбу, на станции не находится, она вынесена за периметр станции довольно далеко", - добавил президент.
https://ria.ru/20220907/magate-1815066250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, россия, магатэ, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина, запорожская область
Запорожская АЭС, Россия, МАГАТЭ, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире, Украина, Запорожская область
12:27 07.09.2022 (обновлено: 12:50 07.09.2022)
На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин
Путин: военная техника, которую предлагает убрать МАГАТЭ, находится за периметром ЗАЭС