https://ria.ru/20220907/zaes-1815089876.html

На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин

На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

На территории Запорожской АЭС нет военной техники, заявил Путин

На территории Запорожской АЭС нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ, та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:27

2022-09-07T12:27

2022-09-07T12:50

запорожская аэс

россия

магатэ

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. На территории Запорожской АЭС нет военной техники России, которую в своём отчете предлагает убрать МАГАТЭ, та техника, которая ведёт контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции, заявил президент РФ Владимир Путин."Я видел в отчете говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. Сотрудники МАГАТЭ должны были это увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое (сотрудников МАГАТЭ - ред.) там остались", - сказал Путин."Там Росгвардия стоит, охраняет периметр и внутреннюю часть станции, вот и все. Росгвардия занимается охраной станции, обеспечивает безопасность. Техника наша, в том числе боевая, которая обеспечивает контрбатарейную борьбу, на станции не находится, она вынесена за периметр станции довольно далеко", - добавил президент.

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

запорожская аэс, россия, магатэ, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина, запорожская область