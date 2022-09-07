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Рябков: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерных инцидентов на ЗАЭС
Рябков: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерных инцидентов на ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Рябков: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерных инцидентов на ЗАЭС
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС и действия тех, кто его поддерживает, безрассудны, Россия приложит все усилия, чтобы не допустить ядерных инцидентов, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:12
2022-09-07T12:12
2022-09-07T12:12
в мире
сергей рябков
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запорожская аэс
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обстрелы Киевом Запорожской АЭС и действия тех, кто его поддерживает, безрассудны, Россия приложит все усилия, чтобы не допустить ядерных инцидентов, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы видим, как киевский режим и стоящие за ним западные страны пытаются превратить Запорожскую АЭС по сути дела в заложника собственных амбиций… Мы будем и далее разъяснять реальную ситуацию во всех деталях. Группе (гендиректора МАГАТЭ) Гросси были предъявлены конкретные доказательства того, откуда осуществлялись обстрелы и что происходит",- заявил Рябков."Мы видим, что и дальше предпринимаются попытки со стороны Киева поставить под угрозу станцию... Но мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы никаких ядерных инцидентов не было, понимая безрассудство тех, кто ведет эти обстрелы, и понимая безрассудство тех, кто помогает целеуказанием и снабжает современным дальнобойным вооружением киевский режим",- отметил замминистра в интервью изданию "Международная жизнь".Он отметил, что Москва "будет делать максимум для того, чтобы там не произошло худшего".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей рябков, россия, киев, москва, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, Киев, Москва, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерных инцидентов на ЗАЭС
Замглавы МИД Рябков: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерных инцидентов на ЗАЭС