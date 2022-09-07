https://ria.ru/20220907/zaes-1815044855.html

Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС

Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС

Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:09

2022-09-07T10:09

2022-09-07T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС могут быть лишь в том случае, если миссия МАГАТЭ не хочет видеть источник обстрелов."Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — сказала Захарова.

https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)