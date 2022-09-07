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Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/zaes-1815044855.html
Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС
Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС
Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:09
2022-09-07T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС могут быть лишь в том случае, если миссия МАГАТЭ не хочет видеть источник обстрелов."Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — сказала Захарова.
https://ria.ru/20220907/magate-1814987308.html
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в мире, магатэ, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:09 07.09.2022
 
Захарова прокомментировала доклад МАГАТЭ о Запорожской АЭС

Представитель МИД Захарова: миссия МАГАТЭ не хочет видеть источник обстрелов ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Все необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов станции, видимо этого не захотели увидеть, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС могут быть лишь в том случае, если миссия МАГАТЭ не хочет видеть источник обстрелов.
"Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — сказала Захарова.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Киев найдет другое МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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