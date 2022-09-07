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Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой - РИА Новости, 08.09.2022
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Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой
Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой - РИА Новости, 08.09.2022
Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой
Представители ЮНИСЕФ так и не встретились с 13-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, данные которой внесены в базу украинского националистического... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T23:47
2022-09-08T01:21
луганск
юнисеф
сайт "миротворец"
василий небензя
в мире
антониу гутерреш
россия
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ООН, 7 сен - РИА Новости. Представители ЮНИСЕФ так и не встретились с 13-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, данные которой внесены в базу украинского националистического сайта "Миротворец", несмотря на обещания, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Нас поражает, что… ооновские чиновники уже который раз пытаются не замечать тот факт, что украинский сайт "Миротворец" публикует личные данные не только взрослых, но и несовершеннолетних, угрожая им расправой", - сказал Небензя.Он напомнил, что РФ уже информировала ЮНИСЕФ о том, что в базе данных этого экстремистского ресурса более 340 детей, включая 13-летнюю луганчанку Фаину Савенкову, "с которой представители ЮНИСЕФ пока так и не встретились, несмотря на дававшиеся ими заверения и обещания".В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях.Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
https://ria.ru/20220907/oon-1815286281.html
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луганск, юнисеф, сайт "миротворец", василий небензя, в мире, антониу гутерреш, россия, украина, совет безопасности оон, оон
Луганск, ЮНИСЕФ, Сайт "Миротворец", Василий Небензя, В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН
23:47 07.09.2022 (обновлено: 01:21 08.09.2022)
 
Небензя: ЮНИСЕФ не встретился с занесенной в базу "Миротворца" девочкой

Небензя: ЮНИСЕФ так и не встретился с занесенной в базу "Миротворца" Фаиной из Луганска

CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен - РИА Новости. Представители ЮНИСЕФ так и не встретились с 13-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, данные которой внесены в базу украинского националистического сайта "Миротворец", несмотря на обещания, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Нас поражает, что… ооновские чиновники уже который раз пытаются не замечать тот факт, что украинский сайт "Миротворец" публикует личные данные не только взрослых, но и несовершеннолетних, угрожая им расправой", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Он напомнил, что РФ уже информировала ЮНИСЕФ о том, что в базе данных этого экстремистского ресурса более 340 детей, включая 13-летнюю луганчанку Фаину Савенкову, "с которой представители ЮНИСЕФ пока так и не встретились, несмотря на дававшиеся ими заверения и обещания".
В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях.
Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
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ЛуганскЮНИСЕФСайт "Миротворец"Василий НебензяВ миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаСовет Безопасности ООНООН
 
 
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