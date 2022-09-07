https://ria.ru/20220907/yakutiya-1815122345.html

В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры

В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры - РИА Новости, 07.09.2022

В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры

Туристические чартеры в Якутию, первые в истории России, в конце ноября запустит "Интурист", об этом на ВЭФ журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:10

2022-09-07T14:10

2022-09-07T15:47

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

интурист

новости - туризм

туризм

туристы

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Туристические чартеры в Якутию, первые в истории России, в конце ноября запустит "Интурист", об этом на ВЭФ журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."В Якутию впервые полетят субсидируемые Ростуризмом чартеры", — сказала она. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев уточнил, что туроператор разработал и уже запустил в продажу около 10 экскурсионных маршрутов в республику.Туризм — приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии: здесь более 360 объектов показа, реализуется более 200 турпродуктов, их количество стабильно растет, отметили в ведомстве.Одно из самых посещаемых мест — природный парк "Ленские столбы", который входит в список ЮНЕСКО. Также в регионе популярны поездки на полюс холода в Оймяконе, круизы по крупнейшей реке России Лене, пешеходные туры по горным перевалам, сплавы. Востребована и рыбалка: в водах Якутии обитает 35 видов рыб.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html

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Ольга Кабанова

зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, новости - туризм, туризм, туристы, республика саха (якутия)