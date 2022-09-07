https://ria.ru/20220907/yakutiya-1815122345.html
В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры
В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры - РИА Новости, 07.09.2022
В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры
Туристические чартеры в Якутию, первые в истории России, в конце ноября запустит "Интурист", об этом на ВЭФ журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:10
2022-09-07T14:10
2022-09-07T15:47
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
интурист
новости - туризм
туризм
туристы
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Туристические чартеры в Якутию, первые в истории России, в конце ноября запустит "Интурист", об этом на ВЭФ журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."В Якутию впервые полетят субсидируемые Ростуризмом чартеры", — сказала она. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев уточнил, что туроператор разработал и уже запустил в продажу около 10 экскурсионных маршрутов в республику.Туризм — приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии: здесь более 360 объектов показа, реализуется более 200 турпродуктов, их количество стабильно растет, отметили в ведомстве.Одно из самых посещаемых мест — природный парк "Ленские столбы", который входит в список ЮНЕСКО. Также в регионе популярны поездки на полюс холода в Оймяконе, круизы по крупнейшей реке России Лене, пешеходные туры по горным перевалам, сплавы. Востребована и рыбалка: в водах Якутии обитает 35 видов рыб.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, новости - туризм, туризм, туристы, республика саха (якутия)
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Интурист, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Саха (Якутия)
14:10 07.09.2022 (обновлено: 15:47 07.09.2022)
В Якутию запустят первые в истории России туристические чартеры
Ростуризм: "Интурист" запустит туристические чартеры в Якутию в конце ноября
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Туристические чартеры в Якутию, первые в истории России, в конце ноября запустит "Интурист", об этом на ВЭФ журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В Якутию впервые полетят субсидируемые Ростуризмом чартеры", — сказала она. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев уточнил, что туроператор разработал и уже запустил в продажу около 10 экскурсионных маршрутов в республику.
Туризм — приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии: здесь более 360 объектов показа, реализуется более 200 турпродуктов, их количество стабильно растет, отметили в ведомстве.
Одно из самых посещаемых мест — природный парк "Ленские столбы", который входит в список ЮНЕСКО. Также в регионе популярны поездки на полюс холода в Оймяконе, круизы по крупнейшей реке России Лене, пешеходные туры по горным перевалам, сплавы. Востребована и рыбалка: в водах Якутии обитает 35 видов рыб.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.