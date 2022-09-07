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Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate - РИА Новости, 07.09.2022
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Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate
Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate - РИА Новости, 07.09.2022
Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate
Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:15
2022-09-07T17:15
в мире
михаил федоров
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО, заявил в среду вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров."ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору monobank. На счету банка mono 64 миллиона гривен (1.7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.Он уточнил, что остальные 20 дронов будут также доставлены на передовую в сентябре. По его словам, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. При этом он уточнил, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров.По информации издания Mind.ua, Monobank - онлайн-сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, операции при этом непосредственно осуществляет Universal Bank (принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко). Он является финансовым партнером Monobank, и именно он оперирует деньгами клиентов.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
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в мире, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина
В мире, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Украина
17:15 07.09.2022
 
Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate

Вице-премьер Украины Федоров заявил, что ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate

© Фото : WB GROUPУдарный беспилотный авиационный комплекс Warmate
Ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : WB GROUP
Ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО, заявил в среду вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору monobank. На счету банка mono 64 миллиона гривен (1.7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что остальные 20 дронов будут также доставлены на передовую в сентябре. По его словам, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. При этом он уточнил, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров.
По информации издания Mind.ua, Monobank - онлайн-сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, операции при этом непосредственно осуществляет Universal Bank (принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко). Он является финансовым партнером Monobank, и именно он оперирует деньгами клиентов.
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