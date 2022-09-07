https://ria.ru/20220907/warmate-1815209414.html

Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate

Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate - РИА Новости, 07.09.2022

Украинская армия получила первые 20 ударных дронов Warmate

Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:15

2022-09-07T17:15

2022-09-07T17:15

в мире

михаил федоров

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные получили первые 20 ударных беспилотников (БПЛА) Warmate, которые используют армии Польши и других стран-членов НАТО, заявил в среду вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров."ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate благодаря сбору monobank. На счету банка mono 64 миллиона гривен (1.7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.Он уточнил, что остальные 20 дронов будут также доставлены на передовую в сентябре. По его словам, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. При этом он уточнил, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров.По информации издания Mind.ua, Monobank - онлайн-сервис, который обеспечивает доступ к банковским услугам, операции при этом непосредственно осуществляет Universal Bank (принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко). Он является финансовым партнером Monobank, и именно он оперирует деньгами клиентов.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

https://ria.ru/20220907/vooruzhenie-1815175896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина