https://ria.ru/20220907/vystavka-1815181665.html

Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города

Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города - РИА Новости, 07.09.2022

Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города

Выставка "Дорогая моя столица" откроется в Музее Победы 8 сентября. Она приурочена ко Дню города, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:10

2022-09-07T17:10

2022-09-07T17:10

культура

новости культуры

александр коршунов

москва

музей победы

выставки

праздник

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499404_318:331:3072:1880_1920x0_80_0_0_3419cf06b7da168f48b49a82ad4841fa.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выставка "Дорогая моя столица" откроется в Музее Победы 8 сентября. Она приурочена ко Дню города, сообщает пресс-служба музея.На ней будет представлено 50 работ, посвященных Москве. В экспозиции — полотна из фондов институции и картины, предоставленные современными художниками.В частности, гости увидят работы Александра Коршунова, Игоря Машкова, Яны Поклад, Веры Коршуновой, Ольги Мельниковой и других.Часть выставки посвящена военному периоду в истории Москвы. Например, посетители смогут увидеть картины "Московская зенитчица" Валентины Глобиной и "Московский ополченец" Александра Сысоева.Выставка продлится до 4 октября.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр коршунов, москва, музей победы, выставки, праздник, куда сходить