https://ria.ru/20220907/vystavka-1815181665.html
Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города
Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города - РИА Новости, 07.09.2022
Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города
Выставка "Дорогая моя столица" откроется в Музее Победы 8 сентября. Она приурочена ко Дню города, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:10
2022-09-07T17:10
2022-09-07T17:10
культура
новости культуры
александр коршунов
москва
музей победы
выставки
праздник
куда сходить
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выставка "Дорогая моя столица" откроется в Музее Победы 8 сентября. Она приурочена ко Дню города, сообщает пресс-служба музея.На ней будет представлено 50 работ, посвященных Москве. В экспозиции — полотна из фондов институции и картины, предоставленные современными художниками.В частности, гости увидят работы Александра Коршунова, Игоря Машкова, Яны Поклад, Веры Коршуновой, Ольги Мельниковой и других.Часть выставки посвящена военному периоду в истории Москвы. Например, посетители смогут увидеть картины "Московская зенитчица" Валентины Глобиной и "Московский ополченец" Александра Сысоева.Выставка продлится до 4 октября.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр коршунов, москва, музей победы, выставки, праздник, куда сходить
Культура, Новости культуры, Александр Коршунов, Москва, Музей Победы, Выставки, Праздник, куда сходить
Художественную выставку о Москве покажут в Музее Победы ко Дню города
Выставку "Дорогая моя столица" покажут в Музее Победы ко Дню города
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выставка "Дорогая моя столица" откроется в Музее Победы 8 сентября. Она приурочена ко Дню города, сообщает пресс-служба музея.
На ней будет представлено 50 работ, посвященных Москве. В экспозиции — полотна из фондов институции и картины, предоставленные современными художниками.
В частности, гости увидят работы Александра Коршунова, Игоря Машкова, Яны Поклад, Веры Коршуновой, Ольги Мельниковой и других.
Часть выставки посвящена военному периоду в истории Москвы. Например, посетители смогут увидеть картины "Московская зенитчица" Валентины Глобиной и "Московский ополченец" Александра Сысоева.
Выставка продлится до 4 октября.