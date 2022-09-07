https://ria.ru/20220907/vystavka-1815119633.html

Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина

Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина - РИА Новости, 07.09.2022

Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина

Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:53

2022-09-07T15:53

2022-09-07T15:53

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея.В экспозиции будет более 100 экспонатов, в том числе живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы и книги. Для нее отобрали наиболее ценные и значимые в историко-культурном и художественном отношении предметы. В частности, ГМП покажет недавний дар от друга музея, мецената и потомственного коллекционера Михаила Карисалова – "Казачий разъезд" Карла Шульца и 15 предметов художественной мебели, которые отражают стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX-начала XX века.Выставка "Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина" открывается для посетителей 9 сентября и продлится до 30 октября.

https://ria.ru/20220906/vystavka-1814531070.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, александр пушкин, михаил карисалов, москва, куда сходить