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Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
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Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина - РИА Новости, 07.09.2022
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:53
2022-09-07T15:53
культура
новости культуры
выставки
александр пушкин
михаил карисалов
москва
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея.В экспозиции будет более 100 экспонатов, в том числе живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы и книги. Для нее отобрали наиболее ценные и значимые в историко-культурном и художественном отношении предметы. В частности, ГМП покажет недавний дар от друга музея, мецената и потомственного коллекционера Михаила Карисалова – "Казачий разъезд" Карла Шульца и 15 предметов художественной мебели, которые отражают стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX-начала XX века.Выставка "Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина" открывается для посетителей 9 сентября и продлится до 30 октября.
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новости культуры, выставки, александр пушкин, михаил карисалов, москва, куда сходить
Культура, Новости культуры, Выставки, Александр Пушкин, Михаил Карисалов, Москва, куда сходить
15:53 07.09.2022
 
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина

Более ста экспонатов из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина

© Фото : Государственный музей А.С. ПушкинаГосударственный музей А.С. Пушкина
Государственный музей А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Государственный музей А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея.
В экспозиции будет более 100 экспонатов, в том числе живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы и книги. Для нее отобрали наиболее ценные и значимые в историко-культурном и художественном отношении предметы.
В частности, ГМП покажет недавний дар от друга музея, мецената и потомственного коллекционера Михаила Карисалова – "Казачий разъезд" Карла Шульца и 15 предметов художественной мебели, которые отражают стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX-начала XX века.
Выставка "Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина" открывается для посетителей 9 сентября и продлится до 30 октября.
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