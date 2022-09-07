https://ria.ru/20220907/vystavka-1815119633.html
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина - РИА Новости, 07.09.2022
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:53
2022-09-07T15:53
2022-09-07T15:53
культура
новости культуры
выставки
александр пушкин
михаил карисалов
москва
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/15/1555221552_4:0:898:503_1920x0_80_0_0_bc1397a8cea5cd93aae1c16e8250c44c.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея.В экспозиции будет более 100 экспонатов, в том числе живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы и книги. Для нее отобрали наиболее ценные и значимые в историко-культурном и художественном отношении предметы. В частности, ГМП покажет недавний дар от друга музея, мецената и потомственного коллекционера Михаила Карисалова – "Казачий разъезд" Карла Шульца и 15 предметов художественной мебели, которые отражают стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX-начала XX века.Выставка "Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина" открывается для посетителей 9 сентября и продлится до 30 октября.
https://ria.ru/20220906/vystavka-1814531070.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/15/1555221552_115:0:786:503_1920x0_80_0_0_1d3ad40917a3a1ccb2517386797c03e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, александр пушкин, михаил карисалов, москва, куда сходить
Культура, Новости культуры, Выставки, Александр Пушкин, Михаил Карисалов, Москва, куда сходить
Экспонаты из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
Более ста экспонатов из новых поступлений представят на выставке Музея Пушкина
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) на Пречистенке традиционно представит выставку новых поступлений ко Дню Москвы, сообщает пресс-служба музея.
В экспозиции будет более 100 экспонатов, в том числе живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптура, документы и книги. Для нее отобрали наиболее ценные и значимые в историко-культурном и художественном отношении предметы.
В частности, ГМП покажет недавний дар от друга музея, мецената и потомственного коллекционера Михаила Карисалова – "Казачий разъезд" Карла Шульца и 15 предметов художественной мебели, которые отражают стилевые особенности различных этапов развития русского мебельного искусства первой четверти XIX-начала XX века.
Выставка "Новые поступления в собрание Государственного музея А.С. Пушкина" открывается для посетителей 9 сентября и продлится до 30 октября.