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Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях
Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях - РИА Новости, 07.09.2022
Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях
Наблюдатели в избирательных комиссиях - естественные союзники для проведения выборов чисто, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:54
2022-09-07T12:54
2022-09-07T12:55
политика
элла памфилова
россия
цик рф
выборы
единый день голосования: комментарии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наблюдатели в избирательных комиссиях - естественные союзники для проведения выборов чисто, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Уважаемые коллеги, я это особо подчеркиваю, наблюдатели для нас - наши естественные союзники для осуществления нашей цели: выборы проводить чистыми", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Единый день голосования в России пройдёт 11 сентября, в ряде регионов голосование пройдёт в течении трёх дней, и начнётся 9 сентября.
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политика, элла памфилова, россия, цик рф, выборы, единый день голосования: комментарии
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Выборы, Единый день голосования: комментарии
12:54 07.09.2022 (обновлено: 12:55 07.09.2022)
Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях
Глава ЦИК Памфилова назвала наблюдателей союзниками для проведения выборов чисто