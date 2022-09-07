https://ria.ru/20220907/vybory-1815104471.html

Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях

Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях - РИА Новости, 07.09.2022

Глава ЦИК оценила роль наблюдателей в избирательных комиссиях

Наблюдатели в избирательных комиссиях - естественные союзники для проведения выборов чисто, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:54

2022-09-07T12:54

2022-09-07T12:55

политика

элла памфилова

россия

цик рф

выборы

единый день голосования: комментарии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наблюдатели в избирательных комиссиях - естественные союзники для проведения выборов чисто, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Уважаемые коллеги, я это особо подчеркиваю, наблюдатели для нас - наши естественные союзники для осуществления нашей цели: выборы проводить чистыми", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Единый день голосования в России пройдёт 11 сентября, в ряде регионов голосование пройдёт в течении трёх дней, и начнётся 9 сентября.

https://ria.ru/20220901/golosovanie-1813778190.html

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политика, элла памфилова, россия, цик рф, выборы, единый день голосования: комментарии