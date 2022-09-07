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Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года - РИА Новости, 07.09.2022
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Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года
Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года - РИА Новости, 07.09.2022
Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года
ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:01
2022-09-07T04:01
экономика
андрей костин (банкир)
россия
русский (остров)
владивосток
втб
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.По прогнозу ЦБ, спад экономики РФ в этом году будет находиться в пределах 4-6% и 1-4% в 2023 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне озвучил прогноз, согласно которому по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%, по итогам 2023 года - 0,9%, при этом экономика вернется к росту в квартальном выражении уже в конце текущего - начале следующего года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
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экономика, андрей костин (банкир), россия, русский (остров), владивосток, втб, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Россия, Русский (остров), Владивосток, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:01 07.09.2022
 
Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года

Глава ВТБ Костин спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года на четыре процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Костин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
"Мы считаем, где-то в районе 4% падение в этом году... В следующем году мы ожидаем сокращение порядка 1,5% и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровня 2021 года, мы считаем, можно достичь где-то через четыре-пять лет", - сказал он.
По прогнозу ЦБ, спад экономики РФ в этом году будет находиться в пределах 4-6% и 1-4% в 2023 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне озвучил прогноз, согласно которому по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%, по итогам 2023 года - 0,9%, при этом экономика вернется к росту в квартальном выражении уже в конце текущего - начале следующего года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:49
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)РоссияРусский (остров)ВладивостокВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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