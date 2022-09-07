https://ria.ru/20220907/vvp-1814993234.html

Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года

Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года - РИА Новости, 07.09.2022

Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года

ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:01

2022-09-07T04:01

2022-09-07T04:01

экономика

андрей костин (банкир)

россия

русский (остров)

владивосток

втб

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/42/1561154277_0:231:2921:1874_1920x0_80_0_0_e0a62e7d753c33d294f81db4ba275f1a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.По прогнозу ЦБ, спад экономики РФ в этом году будет находиться в пределах 4-6% и 1-4% в 2023 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне озвучил прогноз, согласно которому по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%, по итогам 2023 года - 0,9%, при этом экономика вернется к росту в квартальном выражении уже в конце текущего - начале следующего года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/dokapitalizatsiya-1814992494.html

россия

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, андрей костин (банкир), россия, русский (остров), владивосток, втб, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)