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Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов

Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов - РИА Новости, 07.09.2022

Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что не менее 10 дальневосточных... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:03

2022-09-07T12:03

2022-09-07T13:45

дмитрий чернышенко

дальний восток

россия

арктика

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что не менее 10 дальневосточных вузов смогут получить грантовую поддержку на 50 миллионов рублей."Мы ожидаем, что сейчас в программе "Приоритет 2030. Дальний Восток" активно примут участие не менее 10 вузов и получат грантовую поддержку не менее 50 миллионов (рублей - ред.), плюс по линии министерства по развитии Дальнего Востока и Арктики тоже будет существенная помощь", - сказал Чернышенко.По его словам, поддержка необходима для того, чтобы на Дальнем Востоке "создавать индустриальные центры, создавать возможность для воплощения интеллекта, который здесь явно есть в технологии"."И самое главное, чтобы специалисты оставались здесь работать на этих предприятиях, в этих замечательных условиях", - добавил вице-премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/novost-1814720319.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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