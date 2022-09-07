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Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов - РИА Новости, 07.09.2022
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Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов
Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов - РИА Новости, 07.09.2022
Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что не менее 10 дальневосточных... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:03
2022-09-07T13:45
дмитрий чернышенко
дальний восток
россия
арктика
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что не менее 10 дальневосточных вузов смогут получить грантовую поддержку на 50 миллионов рублей."Мы ожидаем, что сейчас в программе "Приоритет 2030. Дальний Восток" активно примут участие не менее 10 вузов и получат грантовую поддержку не менее 50 миллионов (рублей - ред.), плюс по линии министерства по развитии Дальнего Востока и Арктики тоже будет существенная помощь", - сказал Чернышенко.По его словам, поддержка необходима для того, чтобы на Дальнем Востоке "создавать индустриальные центры, создавать возможность для воплощения интеллекта, который здесь явно есть в технологии"."И самое главное, чтобы специалисты оставались здесь работать на этих предприятиях, в этих замечательных условиях", - добавил вице-премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/novost-1814720319.html
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дмитрий чернышенко, дальний восток, россия, арктика, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), навигатор абитуриента
Дмитрий Чернышенко, Дальний Восток, Россия, Арктика, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Навигатор абитуриента
12:03 07.09.2022 (обновлено: 13:45 07.09.2022)
 
Дальневосточные вузы получат почти 50 миллионов рублей грантов

Чернышенко: десять дальневосточных вузов получат почти 50 миллионов рублей грантов

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Дальневосточный федеральный университет. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при осмотре научных лабораторий Дальневосточного федерального университета на ВЭФ заявил, что не менее 10 дальневосточных вузов смогут получить грантовую поддержку на 50 миллионов рублей.
"Мы ожидаем, что сейчас в программе "Приоритет 2030. Дальний Восток" активно примут участие не менее 10 вузов и получат грантовую поддержку не менее 50 миллионов (рублей - ред.), плюс по линии министерства по развитии Дальнего Востока и Арктики тоже будет существенная помощь", - сказал Чернышенко.
По его словам, поддержка необходима для того, чтобы на Дальнем Востоке "создавать индустриальные центры, создавать возможность для воплощения интеллекта, который здесь явно есть в технологии".
"И самое главное, чтобы специалисты оставались здесь работать на этих предприятиях, в этих замечательных условиях", - добавил вице-премьер.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дмитрий Чернышенко публикует новость в мультимедийном терминале агентства в ходе ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 07:46
Чернышенко попробовал себя в качестве выпускающего редактора РИА Новости
 
Дмитрий ЧернышенкоДальний ВостокРоссияАрктикаДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Навигатор абитуриента
 
 
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