https://ria.ru/20220907/vtb-1815069974.html

ВТБ поддержит строительство первого жилья для ТОР "Надеждинская"

ВТБ поддержит строительство первого жилья для ТОР "Надеждинская" - РИА Новости, 07.09.2022

ВТБ поддержит строительство первого жилья для ТОР "Надеждинская"

ВТБ в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) заключил соглашение с татарстанской группой компаний "СМУ-88" об участии в финансировании строительства... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:22

2022-09-07T11:22

2022-09-07T11:22

россия

втб

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВТБ в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) заключил соглашение с татарстанской группой компаний "СМУ-88" об участии в финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", сообщает пресс-служба банка.Общий объем инвестиций в него оценивается в 16 миллиардов рублей. Построить микрорайон в с. Прохладное Приморского края − в шаговой доступности от ТОР − планируется к 2028 году. В нем будет насчитываться 22 дома переменной этажности от 6 до 8 этажей на 3 289 квартир. Общая жилая площадь составит 165 тысяч квадратных метров. На территории также предусмотрено строительство детского сада на 300 мест.Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и директор группы компаний "СМУ-88" Наиль Галеев."Поддержка строительства жилья и социальных объектов – один из приоритетов ВТБ в работе на Дальнем Востоке. Для нас важно принимать участие в этом масштабном проекте, поскольку он поможет обеспечить новыми квартирами сотрудников предприятий крупнейшей в округе территории опережающего развития. На наш взгляд, строительство микрорайона повысит привлекательность ТОР для новых резидентов, специалистов и позволит улучшить качество жизни нескольких тысяч российских семей", − прокомментировал Еременко.Директор ГК "СМУ-88" отметил, что у Владивостока колоссальные перспективы для развития."Дальний Восток и Приморский край − это восточные ворота нашей страны и мощный торгово-логистический хаб. У Владивостока колоссальные перспективы для развития, мы видим это в ТОР "Надеждинская" и в планах строительства Нового Владивостока. Уже в ближайшем будущем эта территория станет мощнейшим производственным узлом и создаст десятки тысяч новых рабочих мест для людей, которых необходимо обеспечить качественным и комфортным жильем. Это очень большой и амбициозный проект, поэтому в качестве ключевого партнера мы выбрали ВТБ с его опытом финансирования строительной отрасли. Мы не первый год сотрудничаем и уверены, что с такой поддержкой новый проект будет успешно реализован", − сказал Галеев, слова которого приводит пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20220907/vtb-1815053844.html

https://ria.ru/20220907/stavka-1814994426.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)