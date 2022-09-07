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ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота - РИА Новости, 07.09.2022
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ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота
ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота - РИА Новости, 07.09.2022
ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота
ВТБ предоставит АО "Дальрыба" кредит на сумму около 600 миллионов рублей на покупку рыболовного траулера, соответствующее соглашение заключено на ВЭФ-2022,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:25
2022-09-07T10:25
втб
дальний восток
берингово море
экономика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит АО "Дальрыба" кредит на сумму около 600 миллионов рублей на покупку рыболовного траулера, соответствующее соглашение заключено на ВЭФ-2022, сообщает пресс-служба банка."В сегодняшних реалиях развитие рыбодобывающей отрасли невозможно без сотрудничества с финансовыми институтами. Особенно, когда перед компаниями стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, развитие перерабатывающих и холодильных мощностей. Наша компания давно работает с различными банками. На сегодня мы выбрали в качестве партнера ВТБ. В банке работают профессионалы, знающие не понаслышке о рыбной отрасли, что позволяет вести открытый и честный диалог", − сказал старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, поставивший подпись под соглашением.Пресс-служба банка отмечает, что морозильный рыболовный траулер "Бородино" вместимостью 4,4 тысяч тонн станет самым большим в составе флота компании, его приобретение позволит предприятию увеличить вылов сырья до 35 тысяч тонн в Охотском и Беринговом морях.ВТБ – один из основных финансовых партнеров рыбной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности Дальнего Востока. На них приходится около 46 миллиардов рублей в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса банка в округе. С начала 2022 года объем кредитов предприятий отрасли увеличился на 20%.
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втб, дальний восток, берингово море, экономика
ВТБ, Дальний Восток, Берингово море, Экономика
10:25 07.09.2022
 

ВТБ профинансирует АО "Дальрыба" для обновления промыслового флота

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВТБ предоставит АО "Дальрыба" кредит на сумму около 600 миллионов рублей на покупку рыболовного траулера, соответствующее соглашение заключено на ВЭФ-2022, сообщает пресс-служба банка.
"В сегодняшних реалиях развитие рыбодобывающей отрасли невозможно без сотрудничества с финансовыми институтами. Особенно, когда перед компаниями стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, развитие перерабатывающих и холодильных мощностей. Наша компания давно работает с различными банками. На сегодня мы выбрали в качестве партнера ВТБ. В банке работают профессионалы, знающие не понаслышке о рыбной отрасли, что позволяет вести открытый и честный диалог", − сказал старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, поставивший подпись под соглашением.
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Пресс-служба банка отмечает, что морозильный рыболовный траулер "Бородино" вместимостью 4,4 тысяч тонн станет самым большим в составе флота компании, его приобретение позволит предприятию увеличить вылов сырья до 35 тысяч тонн в Охотском и Беринговом морях.
ВТБ – один из основных финансовых партнеров рыбной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности Дальнего Востока. На них приходится около 46 миллиардов рублей в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса банка в округе. С начала 2022 года объем кредитов предприятий отрасли увеличился на 20%.
 
ВТБДальний ВостокБерингово мореЭкономика
 
 
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