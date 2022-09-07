https://ria.ru/20220907/vsu-1815183489.html

СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери

СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери

Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:19

2022-09-07T16:19

2022-09-07T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.Журналисты издания пообщались с украинскими ранеными в госпитале. Они признаются, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к множеству новых жертв среди украинских военных.Один из военнослужащих рассказал, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Военный с позывным "Пиночет" рассказал газете, что он пострадал во время контрнаступления, назвав потери украинских войск значительными. Еще один силовик заявил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения. Издание подчеркивает, что украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и сомневаются, "стоит ли оно полученных потерь".Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220904/poteri-1814346039.html

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр