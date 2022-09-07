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СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/vsu-1815183489.html
СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери
СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери
Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:19
2022-09-07T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.Журналисты издания пообщались с украинскими ранеными в госпитале. Они признаются, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к множеству новых жертв среди украинских военных.Один из военнослужащих рассказал, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Военный с позывным "Пиночет" рассказал газете, что он пострадал во время контрнаступления, назвав потери украинских войск значительными. Еще один силовик заявил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения. Издание подчеркивает, что украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и сомневаются, "стоит ли оно полученных потерь".Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220904/poteri-1814346039.html
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813710309.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:19 07.09.2022
 
СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери

WP: украинские военные жалуются на значительные потери при контрнаступлении под Херсоном

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.
Журналисты издания пообщались с украинскими ранеными в госпитале. Они признаются, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к множеству новых жертв среди украинских военных.
Военнослужащий ВДВ ВС России под Николаевом - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 14:30Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Один из военнослужащих рассказал, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Военный с позывным "Пиночет" рассказал газете, что он пострадал во время контрнаступления, назвав потери украинских войск значительными. Еще один силовик заявил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения. Издание подчеркивает, что украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и сомневаются, "стоит ли оно полученных потерь".
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 13:37Специальная военная операция на Украине
Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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