https://ria.ru/20220907/vsu-1815120169.html

Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления

Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления - РИА Новости, 07.09.2022

Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления

Принимающий участие в боевых действиях на стороне украинских войск британский наемник Марк Эйрс признал, что у Украины нет ресурсов для масштабного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:33

2022-09-07T13:33

2022-09-07T13:36

в мире

киев

украина

россия

великобритания

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792167762_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_741cb92225dea5e43731f12d9adffc38.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Принимающий участие в боевых действиях на стороне украинских войск британский наемник Марк Эйрс признал, что у Украины нет ресурсов для масштабного контрнаступления, и заявил, что оно может проходить медленно и тяжело."Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига", - сказал Эйрс телеканалу CNN в ответ на вопрос журналиста о заявлениях о том, что так называемое украинское контранаступление планируется как быстрый процесс.Американский наменик Майкл Зафар сообщил телеканалу, что получил ранения в ходе боевых действий, однако, намерен вернуться к участию в них сразу после того, как восстановится.Как отмечает телеканал, оба наемника заявили, что, несмотря на заявления украинский властей, планируемое Киевом контрнаступление будет медленным и тяжелым.Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

https://ria.ru/20220827/naemnik-1812451478.html

киев

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины