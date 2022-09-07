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Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления
Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления - РИА Новости, 07.09.2022
Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления
Принимающий участие в боевых действиях на стороне украинских войск британский наемник Марк Эйрс признал, что у Украины нет ресурсов для масштабного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:33
2022-09-07T13:33
2022-09-07T13:36
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Принимающий участие в боевых действиях на стороне украинских войск британский наемник Марк Эйрс признал, что у Украины нет ресурсов для масштабного контрнаступления, и заявил, что оно может проходить медленно и тяжело."Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига", - сказал Эйрс телеканалу CNN в ответ на вопрос журналиста о заявлениях о том, что так называемое украинское контранаступление планируется как быстрый процесс.Американский наменик Майкл Зафар сообщил телеканалу, что получил ранения в ходе боевых действий, однако, намерен вернуться к участию в них сразу после того, как восстановится.Как отмечает телеканал, оба наемника заявили, что, несмотря на заявления украинский властей, планируемое Киевом контрнаступление будет медленным и тяжелым.Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
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в мире, киев, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины
13:33 07.09.2022 (обновлено: 13:36 07.09.2022)
Британский наемник заявил, что у Киева нет ресурсов для контрнаступления
Британский наемник признал, что у Киева нет ресурсов для масштабного контрнаступления
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Принимающий участие в боевых действиях на стороне украинских войск британский наемник Марк Эйрс признал
, что у Украины нет ресурсов для масштабного контрнаступления, и заявил, что оно может проходить медленно и тяжело.
"Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига", - сказал Эйрс телеканалу CNN в ответ на вопрос журналиста о заявлениях о том, что так называемое украинское контранаступление планируется как быстрый процесс.
Американский наменик Майкл Зафар сообщил телеканалу, что получил ранения в ходе боевых действий, однако, намерен вернуться к участию в них сразу после того, как восстановится.
Как отмечает телеканал, оба наемника заявили, что, несмотря на заявления украинский властей, планируемое Киевом контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России
сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.