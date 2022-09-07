https://ria.ru/20220907/vsu-1815112379.html
ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь
ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь - РИА Новости, 07.09.2022
ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь
Украинские войска из-за больших потерь приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:08
2022-09-07T13:08
2022-09-07T14:34
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска из-за больших потерь приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны России."В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении", — отметили в ведомстве.Там также рассказали, что на этом направлении российские войска уничтожили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Оленовки, военнослужащих и технику 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.У населенного пункта Перемога в Николаевской области российские ВКС уничтожили склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады. Им также удалось сбить украинские МиГ-29 и Су-25."В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", — рассказали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Наступательных действий не проводилось" – Конашенков об украинских войсках на николаево-криворожском направлении
Минобороны России: за сутки украинские силы на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь наступательных действий не проводили
2022-09-07T13:08
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PT4M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:08 07.09.2022 (обновлено: 14:34 07.09.2022)
ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь
Минобороны России сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении