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ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 07.09.2022
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ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 07.09.2022
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении
Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:07
2022-09-07T13:07
россия
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - говорится в документе.
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россия, в мире
Россия, В мире
13:07 07.09.2022
 
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду.
"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - говорится в документе.
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