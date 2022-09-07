https://ria.ru/20220907/vsu-1815111433.html
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 07.09.2022
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении
Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:07
2022-09-07T13:07
2022-09-07T13:07
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении