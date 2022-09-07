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ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 07.09.2022

ВСУ потеряли более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении

Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:07

2022-09-07T13:07

2022-09-07T13:07

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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