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Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022
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Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19
Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022
Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19
Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:51
2022-09-07T17:06
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
в мире
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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.“Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля”, - сказал он.По состоянию на 28 августа 2022 года, во всем мире с начала пандемии было зарегистрировано более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 миллиона смертей.
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здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, в мире
Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, В мире
16:51 07.09.2022 (обновлено: 17:06 07.09.2022)
 
Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус: число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
“Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля”, - сказал он.
По состоянию на 28 августа 2022 года, во всем мире с начала пандемии было зарегистрировано более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 миллиона смертей.
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Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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