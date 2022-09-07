https://ria.ru/20220907/voz-1815198939.html

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:51

2022-09-07T16:51

2022-09-07T17:06

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

в мире

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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.“Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля”, - сказал он.По состоянию на 28 августа 2022 года, во всем мире с начала пандемии было зарегистрировано более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 миллиона смертей.

https://ria.ru/20220830/vaktsinatsiya-1813190253.html

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здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, в мире