https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html

Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу

Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу - РИА Новости, 07.09.2022

Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу

Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:02

2022-09-07T01:02

2022-09-07T10:23

франция

германия

италия

эммануэль макрон

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798943066_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c4c3e092538401d81c6e5e4aa83500e2.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных поставках газа и электроэнергии, не учтя интересы других европейских стран. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.Франция, напомнил Фоа, пообещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. "Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил он.При этом, констатировал журналист, никто не протестует. "Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?" — задался вопросом Фоа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".Западные страны, включая Италию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814894462.html

франция

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, германия, италия, эммануэль макрон, в мире, природный газ