01:02 07.09.2022 (обновлено: 10:23 07.09.2022)
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу
Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Германии и Франции по газу и электроэнергии
Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных поставках газа и электроэнергии, не учтя интересы других европейских стран. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
Франция, напомнил Фоа, пообещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. "Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил он.
При этом, констатировал журналист, никто не протестует. "Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?" — задался вопросом Фоа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".
Западные страны, включая Италию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.