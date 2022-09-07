Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/vopros-1814985064.html
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу - РИА Новости, 07.09.2022
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу
Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:02
2022-09-07T10:23
франция
германия
италия
эммануэль макрон
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798943066_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c4c3e092538401d81c6e5e4aa83500e2.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных поставках газа и электроэнергии, не учтя интересы других европейских стран. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.Франция, напомнил Фоа, пообещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. "Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил он.При этом, констатировал журналист, никто не протестует. "Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?" — задался вопросом Фоа.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".Западные страны, включая Италию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814894462.html
франция
германия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798943066_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e4ac1cc6f8141bd2a7af1478877390e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, германия, италия, эммануэль макрон, в мире, природный газ
Франция, Германия, Италия, Эммануэль Макрон, В мире, Природный газ
01:02 07.09.2022 (обновлено: 10:23 07.09.2022)
 
Итальянский журналист задал неудобный вопрос Германии и Франции по газу

Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Германии и Франции по газу и электроэнергии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа задался вопросом, почему Франция и Германия договорились друг с другом о взаимных поставках газа и электроэнергии, не учтя интересы других европейских стран. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
Франция, напомнил Фоа, пообещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. "Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил он.
При этом, констатировал журналист, никто не протестует. "Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?" — задался вопросом Фоа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поставлять больше газа Германии, от которой в свою очередь планирует получать электричество. При этом в конце августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме".
Западные страны, включая Италию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 16:55
Нобелевский лауреат по физике научил итальянцев варить пасту, экономя газ
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ФранцияГерманияИталияЭммануэль МакронВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала