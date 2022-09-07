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Предел немецких поставок Киеву достигнут, заявило Минобороны - РИА Новости, 07.09.2022
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Предел немецких поставок Киеву достигнут, заявило Минобороны
Предел немецких поставок Киеву достигнут, заявило Минобороны - РИА Новости, 07.09.2022
Предел немецких поставок Киеву достигнут, заявило Минобороны
Германия передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут, заявила, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, министр обороны... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:20
2022-09-07T18:02
в мире
кристина ламбрехт
олаф шольц
германия
киев
украина
евросоюз
минобороны германии
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Германия передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут, заявила, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, министр обороны Кристина Ламбрехт."Мы отдали невероятно много из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно - мы достигли предела", - заявила министр, добавив, что лично она намерена "очень внимательно следить за тем, чтобы быть в состоянии осуществлять оборону страны и альянса также и в будущем".Она добавила, что "есть другие пути поддержки Украины", в том числе в рамках так называемого кругового обмена, когда Германия предоставляет странам ЕС новейшее вооружение в обмен на старое, которое направляется на Украину.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить новейшее современное вооружение - речь идет о давно анонсированных правительством Германии поставках системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой, разведывательных беспилотников. Эти поставки осуществляются напрямую от германского ВПК. В Минобороны ФРГ уже неоднократно заявляли о том, что бундесвер не в состоянии больше предоставить вооружение Украине в связи с тем, что его резервы исчерпаны.
https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html
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в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, германия, киев, украина, евросоюз, минобороны германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, Германия, Киев, Украина, Евросоюз, Минобороны Германии
17:20 07.09.2022 (обновлено: 18:02 07.09.2022)
 
Предел немецких поставок Киеву достигнут, заявило Минобороны

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о достижении предела возможностей поставок для Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Бундесвера Германии
Солдаты Бундесвера Германии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Бундесвера Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Германия передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут, заявила, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, министр обороны Кристина Ламбрехт.
"Мы отдали невероятно много из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно - мы достигли предела", - заявила министр, добавив, что лично она намерена "очень внимательно следить за тем, чтобы быть в состоянии осуществлять оборону страны и альянса также и в будущем".
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Она добавила, что "есть другие пути поддержки Украины", в том числе в рамках так называемого кругового обмена, когда Германия предоставляет странам ЕС новейшее вооружение в обмен на старое, которое направляется на Украину.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить новейшее современное вооружение - речь идет о давно анонсированных правительством Германии поставках системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой, разведывательных беспилотников. Эти поставки осуществляются напрямую от германского ВПК. В Минобороны ФРГ уже неоднократно заявляли о том, что бундесвер не в состоянии больше предоставить вооружение Украине в связи с тем, что его резервы исчерпаны.
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