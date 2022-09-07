https://ria.ru/20220907/voditel-1815205751.html

В Югре после погони поймали пьяную женщину-водителя

В Югре после погони поймали пьяную женщину-водителя - РИА Новости, 07.09.2022

В Югре после погони поймали пьяную женщину-водителя

Лишенная водительских прав жительница Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе, пойманная пьяной за рулем белого Nissan после погони, стала... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:06

2022-09-07T17:06

2022-09-07T17:06

происшествия

авто

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Лишенная водительских прав жительница Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе, пойманная пьяной за рулем белого Nissan после погони, стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до 3 лет колонии, сообщает региональное УМВД.По данным правоохранителей, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на белый Nissan, превышающий скорость. Требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, а при погоне за ним, пытаясь скрыться дворами, задел припаркованное авто. Поймать нарушителя удалось только тогда, когда тот врезался в ограждение."За рулем находилась женщина, покидать свое авто она не пожелала, а закрылась изнутри. Чтобы вызволить ее, пришлось разбить боковое стекло рукояткой пистолета", - сообщает пресс-служба югорской полиции.Из-за разбитого стекла, судя по оперативным видеозаписям, женщина стала возмущаться, упоминая, что у нее "маленькая собака…, маленький йорк". При этом нарушительница уверяла экипаж ДПС, что за рулем была не она, а некий молодой человек. По информации ведомства, 37-летняя женщина имела признаки алкогольного опьянения и отказалась от предложения пройти медицинское освидетельствование.Ранее она уже попадала в поле правоохранителей: на нее были составлены шесть административных протоколов, она была лишена водительских прав, суд назначал женщине 100 часов общественно полезных работ.По факту пьяной езды в отношении женщины возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, ей грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Автомобиль женщины изъят и помещен на штрафстоянку, добавили в полиции.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815153560.html

https://ria.ru/20220830/dtp-1813284312.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, дтп