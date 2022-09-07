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Источник: в ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
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Источник: в ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией
Источник: в ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
Источник: в ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией
Постпреды стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду согласовали полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, окончательное утверждение... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:24
2022-09-07T17:29
туризм
новости - туризм
евросоюз
россия
шенгенская зона
шенгенская виза
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду согласовали полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, окончательное утверждение решения ожидается на министерском заседании Совета ЕС в пятницу 9 сентября, сообщил РИА Новости европейский источник.Во вторник Еврокомиссия представила текст предложения и сообщила, что решение после утверждения Советом ЕС может вступить в силу уже в ближайший понедельник, 12 сентября.По словам европейского источника, постпреды также согласовали в среду очередное продление на полгода персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины", под которые попали уже более тысячи физлиц и ста организаций. Это решение также будет окончательно утверждено в пятницу."Эти пункты (из повестки заседания постпредов – ред.) были утверждены. Окончательно они будут приняты на заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС в эту пятницу", - сообщил собеседник агентства.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые должны быть утверждены постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе. Они же запускают техническую процедуру окончательного подписания всеми странами союза. Решение вступит в силу после окончательного утверждения и публикации в официальном журнале.В ЕС заявляли, что российская сторона будет уведомлена о вступлении решения в силу минимум за 48 часов до начала его действия. Кроме того, в Брюсселе пояснили, что в случае, если обстоятельства, приведшие к приостановке соглашения, прекратятся, действие соглашения будет восстановлено.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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новости - туризм, евросоюз, россия, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Россия, Шенгенская зона, Шенгенская виза
17:24 07.09.2022 (обновлено: 17:29 07.09.2022)
 
Источник: в ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду согласовали полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, окончательное утверждение решения ожидается на министерском заседании Совета ЕС в пятницу 9 сентября, сообщил РИА Новости европейский источник.
Во вторник Еврокомиссия представила текст предложения и сообщила, что решение после утверждения Советом ЕС может вступить в силу уже в ближайший понедельник, 12 сентября.
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По словам европейского источника, постпреды также согласовали в среду очередное продление на полгода персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины", под которые попали уже более тысячи физлиц и ста организаций. Это решение также будет окончательно утверждено в пятницу.
"Эти пункты (из повестки заседания постпредов – ред.) были утверждены. Окончательно они будут приняты на заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС в эту пятницу", - сообщил собеседник агентства.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.
Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые должны быть утверждены постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе. Они же запускают техническую процедуру окончательного подписания всеми странами союза. Решение вступит в силу после окончательного утверждения и публикации в официальном журнале.
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В ЕС заявляли, что российская сторона будет уведомлена о вступлении решения в силу минимум за 48 часов до начала его действия. Кроме того, в Брюсселе пояснили, что в случае, если обстоятельства, приведшие к приостановке соглашения, прекратятся, действие соглашения будет восстановлено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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