https://ria.ru/20220907/viza-1815118989.html
Догузова предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран
Догузова предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран - РИА Новости, 07.09.2022
Догузова предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран
Ростуризм предложит главе МИДа РФ Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе европейских, сообщила глава ведомства... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:55
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
сергей лавров
зарина догузова
европа
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм предложит главе МИДа РФ Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе европейских, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума."Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские", - сказала она.Глава Ростуризма уточнила, что на следующей неделе проведёт встречу с Лавровым, где и обсудит это. "Я думаю нам предстоит очень интересная, плодотворная встреча", - отметила Догузова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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13:28 07.09.2022 (обновлено: 13:55 07.09.2022)
Догузова предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран
Догузова сообщила, что предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран