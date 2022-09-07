https://ria.ru/20220907/veypy-1814992165.html
В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов
В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов - РИА Новости, 07.09.2022
В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов
ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей "устрашающие картинки" упаковке для них, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:40
2022-09-07T03:40
2022-09-07T03:40
общество
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
сергей леонов
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей "устрашающие картинки" упаковке для них, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий размещение на алкогольной продукции "говорящих" этикеток "алкоголь вам враг". Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов сообщал, что партия готовит законопроект, которым предлагается нанесение на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя - по аналогии с табачной продукцией.По словам парламентария, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики - на упаковках "нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно, и что это губит здоровье". Они воспринимаются и продаются "как безопасная игрушка для молодежи", добавил он.В то же время, Леонов подчеркнул, что законодательно можно предусмотреть, чтобы их упаковка не содержала "элементов, которые бы привлекали человека". Четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также "устрашающие картинки", добавил он.Депутат уточнил, что такие законодательные изменения сейчас прорабатываются, но отметил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи."Этим сейчас мы и занимаемся. Обязательно такая инициатива (о маркировке вейпов) от нас будет подготовлена", - заключил политик.
https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff3db3fc01f7282bf152f44aa5f63411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, сергей леонов, здоровье - общество
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Ярослав Нилов, Сергей Леонов, Здоровье - Общество
В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов
Депутат Леонов: ЛДПР готовит законопроект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей "устрашающие картинки" упаковке для них, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий размещение на алкогольной продукции "говорящих" этикеток "алкоголь вам враг". Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов
сообщал, что партия готовит законопроект, которым предлагается нанесение на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя - по аналогии с табачной продукцией.
"На пачках сигарет есть такие некрасивые картинки, которые отталкивают и которые говорят о том, что это вредно и очень опасно для здоровья. И большая часть упаковки содержит антипропаганду курения. На вейпах нужно сделать то же самое, как минимум, чтобы четко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов. Списком", - сказал Леонов.
По словам парламентария, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики - на упаковках "нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно, и что это губит здоровье". Они воспринимаются и продаются "как безопасная игрушка для молодежи", добавил он.
В то же время, Леонов подчеркнул, что законодательно можно предусмотреть, чтобы их упаковка не содержала "элементов, которые бы привлекали человека". Четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также "устрашающие картинки", добавил он.
Депутат уточнил, что такие законодательные изменения сейчас прорабатываются, но отметил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.
"Этим сейчас мы и занимаемся. Обязательно такая инициатива (о маркировке вейпов) от нас будет подготовлена", - заключил политик.