https://ria.ru/20220907/veypy-1814992165.html

В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов

В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов - РИА Новости, 07.09.2022

В Госдуме готовят проект о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов

ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей "устрашающие картинки" упаковке для них, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:40

2022-09-07T03:40

2022-09-07T03:40

общество

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

сергей леонов

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей "устрашающие картинки" упаковке для них, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий размещение на алкогольной продукции "говорящих" этикеток "алкоголь вам враг". Замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов сообщал, что партия готовит законопроект, которым предлагается нанесение на алкогольную продукцию иллюстраций, демонстрирующих последствия потребления алкоголя - по аналогии с табачной продукцией.По словам парламентария, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики - на упаковках "нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно, и что это губит здоровье". Они воспринимаются и продаются "как безопасная игрушка для молодежи", добавил он.В то же время, Леонов подчеркнул, что законодательно можно предусмотреть, чтобы их упаковка не содержала "элементов, которые бы привлекали человека". Четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также "устрашающие картинки", добавил он.Депутат уточнил, что такие законодательные изменения сейчас прорабатываются, но отметил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи."Этим сейчас мы и занимаемся. Обязательно такая инициатива (о маркировке вейпов) от нас будет подготовлена", - заключил политик.

https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, сергей леонов, здоровье - общество