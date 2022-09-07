https://ria.ru/20220907/vef-1815221063.html

Кузбасс и Якутия в рамках ВЭФ определили новые направления сотрудничества

Кузбасс и Якутия в рамках ВЭФ определили новые направления сотрудничества - РИА Новости, 07.09.2022

Кузбасс и Якутия в рамках ВЭФ определили новые направления сотрудничества

Кузбасс и Республика Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве до 2026 года, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:40

2022-09-07T17:40

2022-09-07T17:51

экономика

сергей цивилев

айсен николаев

кемеровская область

дальний восток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

республика саха (якутия)

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ВЛАДИВОСТОК , 7 сен – РИА Новости. Кузбасс и Республика Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве до 2026 года, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."В рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве до 2026 года. Планом мероприятий определены основные направления сотрудничества сторон в области промышленности, городского развития, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения", – говорится в сообщении.Документом предусмотрено взаимодействие регионов по вопросам расширения поставок продукции вагоностроения, химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, развития межрегионального авиасообщения, обмен опытом в сфере IT-технологий на транспорте, а также организации общественной модели транспортного обслуживания населения.В сфере образования и науки предполагается информационно-методический обмен по вопросам общего, дополнительного, профессионального образования, взаимодействие в области научных, научно-технических и инновационных разработок и их реализации, а также обмен студентами и преподавателями между профессиональными образовательными организациями.Также намечена совместная работа по развитию инвестиционной привлекательности субъектов и привлечению инвесторов (в том числе крупных ретейлеров, производственных предприятий, имеющих опыт производства в разных сферах) на пустующие площади, в том числе с готовыми производственными мощностями."Сейчас вся динамика экономической жизни будет сосредоточена в восточном направлении. Поэтому нам важно формировать единую повестку с регионами Сибири и Дальнего Востока. В рамках Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" мы уже ведем совместное планирование в СФО по вопросам продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства, научных технологий и импортонезависимости. Долгосрочные планы сотрудничества с Дальневосточными регионами, подписанные на ВЭФ, помогут нам вместе успешно развиваться и по многим другим направлениям", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса.Предыдущий план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между Кузбассом и Якутией был подписан в 2019 году. В связи с окончанием срока действия документа подготовлен новый план на 2022-2026 годы.

https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html

кемеровская область

дальний восток

республика саха (якутия)

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экономика, сергей цивилев, айсен николаев, кемеровская область, дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), республика саха (якутия)