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Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:46
2022-09-07T08:46
2022-09-07T08:46
политика
владимир путин
дмитрий песков
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, никаких DDoS-атак нет.Пленарное заседание ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно был начаться в 8.00 мск, отложено пока час."Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы", - сказал Песков РИА Новости.В этом году на ПМЭФ Путин вынужден был перенести свое выступление на час из-за DDoS-атак, которые производились, в том числе с адресов из США и Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
Песков: задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, DDoS-атак нет