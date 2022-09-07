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Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022
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Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:46
2022-09-07T08:46
политика
владимир путин
дмитрий песков
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, никаких DDoS-атак нет.Пленарное заседание ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно был начаться в 8.00 мск, отложено пока час."Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы", - сказал Песков РИА Новости.В этом году на ПМЭФ Путин вынужден был перенести свое выступление на час из-за DDoS-атак, которые производились, в том числе с адресов из США и Украины.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
08:46 07.09.2022
 
Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ

Песков: задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, DDoS-атак нет

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, никаких DDoS-атак нет.
Пленарное заседание ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно был начаться в 8.00 мск, отложено пока час.
"Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы", - сказал Песков РИА Новости.
В этом году на ПМЭФ Путин вынужден был перенести свое выступление на час из-за DDoS-атак, которые производились, в том числе с адресов из США и Украины.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:18
Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позже запланированного
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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