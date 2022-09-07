https://ria.ru/20220907/vef-1815016977.html

Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ

Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022

Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:46

2022-09-07T08:46

2022-09-07T08:46

политика

владимир путин

дмитрий песков

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, никаких DDoS-атак нет.Пленарное заседание ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно был начаться в 8.00 мск, отложено пока час."Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы", - сказал Песков РИА Новости.В этом году на ПМЭФ Путин вынужден был перенести свое выступление на час из-за DDoS-атак, которые производились, в том числе с адресов из США и Украины.

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Екатерина Зайцева

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