https://ria.ru/20220907/valyuta-1815033313.html

Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов

Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов

Утрачено доверие к доллару и фунтам стерлингов, Россия уходит от их использования, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:36

2022-09-07T09:36

2022-09-07T09:36

экономика

владимир путин

россия

валюта

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Утрачено доверие к доллару и фунтам стерлингов, Россия уходит от их использования, сообщил президент России Владимир Путин."В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы", - сказал Путин на ВЭФ.По его словам, Россия шаг за шагом уходит от таких ненадежных компрометирующих себя валют.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html

россия

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, валюта, восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, вэф-2022