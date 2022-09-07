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Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов
Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов
Утрачено доверие к доллару и фунтам стерлингов, Россия уходит от их использования, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:36
2022-09-07T09:36
экономика
владимир путин
россия
валюта
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Утрачено доверие к доллару и фунтам стерлингов, Россия уходит от их использования, сообщил президент России Владимир Путин."В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы", - сказал Путин на ВЭФ.По его словам, Россия шаг за шагом уходит от таких ненадежных компрометирующих себя валют.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html
россия
русский (остров)
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экономика, владимир путин, россия, валюта, восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, Россия, Валюта, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Владивосток, ВЭФ-2022
09:36 07.09.2022
 
Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов

Президент России Путин: доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов утрачено

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Утрачено доверие к доллару и фунтам стерлингов, Россия уходит от их использования, сообщил президент России Владимир Путин.
"В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы", - сказал Путин на ВЭФ.
По его словам, Россия шаг за шагом уходит от таких ненадежных компрометирующих себя валют.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:18
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияВалютаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокВЭФ-2022
 
 
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