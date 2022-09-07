https://ria.ru/20220907/urozhay-1815186728.html
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых - РИА Новости, 07.09.2022
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых
Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:25
2022-09-07T16:25
2022-09-07T16:25
россия
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов."На данный момент на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году…Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил свой рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года", - сказал Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе минсельхоза области.Зампред региона подчеркнул, что средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара.Филимонов добавил, что план по сбору урожая выполнен только на 90%, показатели будут еще расти.
https://ria.ru/20220902/zerno-1814091463.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), экономика
Россия, Московская область (Подмосковье), Экономика
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых
Подмосковье побило рекорды СССР и современной России по сбору урожая зернобобовых
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил
заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
"На данный момент на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году…Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил свой рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года", - сказал Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе минсельхоза области.
Зампред региона подчеркнул, что средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара.
Филимонов добавил, что план по сбору урожая выполнен только на 90%, показатели будут еще расти.