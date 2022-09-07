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Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых - РИА Новости, 07.09.2022
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Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых - РИА Новости, 07.09.2022
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых
Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:25
2022-09-07T16:25
россия
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов."На данный момент на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году…Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил свой рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года", - сказал Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе минсельхоза области.Зампред региона подчеркнул, что средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара.Филимонов добавил, что план по сбору урожая выполнен только на 90%, показатели будут еще расти.
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россия, московская область (подмосковье), экономика
Россия, Московская область (Подмосковье), Экономика
16:25 07.09.2022
 
Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых

Подмосковье побило рекорды СССР и современной России по сбору урожая зернобобовых

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья на поле
Колосья на поле - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
"На данный момент на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году…Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил свой рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года", - сказал Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе минсельхоза области.
Зампред региона подчеркнул, что средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара.
Филимонов добавил, что план по сбору урожая выполнен только на 90%, показатели будут еще расти.
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