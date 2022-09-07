https://ria.ru/20220907/urozhay-1815186728.html

Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых

Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых - РИА Новости, 07.09.2022

Подмосковье побило рекорд по сбору урожая зернобобовых

Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:25

2022-09-07T16:25

2022-09-07T16:25

россия

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московская область достигла рекордных показателей урожайности по зерновым и зернобобовым культурам, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов."На данный момент на площади 158 тысяч гектаров собрано 623 тысячи тонны зерновых и зернобобовых, что на 221,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году…Максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых в СССР по Московской области составляли 567 тысяч тонн за год. Таким образом, в этом году регион побил свой рекорд по сбору зерновых и зернобобовых с 1991 года", - сказал Филимонов, слова которого приводят в пресс-службе минсельхоза области.Зампред региона подчеркнул, что средняя урожайность по региону составляет 39,4 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 29 центнеров с гектара.Филимонов добавил, что план по сбору урожая выполнен только на 90%, показатели будут еще расти.

https://ria.ru/20220902/zerno-1814091463.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), экономика