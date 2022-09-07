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МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита - РИА Новости, 07.09.2022
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МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита
МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита - РИА Новости, 07.09.2022
МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита
МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а количество обогащенного до 60% урана... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:51
2022-09-07T18:00
в мире
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
тегеран (город)
сша
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а количество обогащенного до 60% урана намного превышает объем, необходимый, при дальнейшем обогащении, для создания ядерной бомбы, сообщают западные СМИ.Отмечается, что Иран, с прошлого отчета МАГАТЭ в мае нарастил объем обогащенного до 60% урана на 12,5 килограмма до 55,6 килограммов, передает агентство Рейтер. Запасы урана в Иране по состоянию на 21 августа увеличились на 131,6 килограмма до примерно 3940 килограммов, отмечает Франс Пресс.Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что Иран все еще не предоставил ответы по происхождению обнаруженных на трех объектах частиц урана, что является одним из моментов, который тормозит переговоры по иранской ядерной сделке. В организации также озабочены из-за того, что "Иран не взаимодействовал с агентством по важным вопросам гарантий во время этого отчетного периода".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Тегеран санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, по количеству центрифуг и уровню обогащения урана.Переговоры по восстановлению СВПД идут с весны 2021 года, за это время прошло несколько раундов. Координатор от Евросоюза в начале августа 2022 года распространил "окончательный текст" проекта соглашения по сделке. Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному проекту, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила комментарии США по проекту и в начале сентября направила в Вашингтон ответ, назвав его "конструктивным".
https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html
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иран
тегеран (город)
сша
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в мире, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, тегеран (город), сша, евросоюз, жозеп боррель, дональд трамп
В мире, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран, Тегеран (город), США, Евросоюз, Жозеп Боррель, Дональд Трамп
17:51 07.09.2022 (обновлено: 18:00 07.09.2022)
 
МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита

МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране превысили установленный СВПД лимит в 19 раз

© Фото : страница IAEA в TwitterМеждународное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а количество обогащенного до 60% урана намного превышает объем, необходимый, при дальнейшем обогащении, для создания ядерной бомбы, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что Иран, с прошлого отчета МАГАТЭ в мае нарастил объем обогащенного до 60% урана на 12,5 килограмма до 55,6 килограммов, передает агентство Рейтер. Запасы урана в Иране по состоянию на 21 августа увеличились на 131,6 килограмма до примерно 3940 килограммов, отмечает Франс Пресс.
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 23:54
Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ
Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что Иран все еще не предоставил ответы по происхождению обнаруженных на трех объектах частиц урана, что является одним из моментов, который тормозит переговоры по иранской ядерной сделке. В организации также озабочены из-за того, что "Иран не взаимодействовал с агентством по важным вопросам гарантий во время этого отчетного периода".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Тегеран санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, по количеству центрифуг и уровню обогащения урана.
Переговоры по восстановлению СВПД идут с весны 2021 года, за это время прошло несколько раундов. Координатор от Евросоюза в начале августа 2022 года распространил "окончательный текст" проекта соглашения по сделке. Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному проекту, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила комментарии США по проекту и в начале сентября направила в Вашингтон ответ, назвав его "конструктивным".
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 01:00
СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
 
В миреМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранТегеран (город)СШАЕвросоюзЖозеп БоррельДональд Трамп
 
 
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