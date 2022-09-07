https://ria.ru/20220907/uran-1815226626.html

МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита

МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита - РИА Новости, 07.09.2022

МАГАТЭ установило, что запасы урана в Иране выше установленного лимита

МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а количество обогащенного до 60% урана... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:51

2022-09-07T17:51

2022-09-07T18:00

в мире

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

тегеран (город)

сша

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 19 раз превысили лимит, установленный в рамках СВПД, а количество обогащенного до 60% урана намного превышает объем, необходимый, при дальнейшем обогащении, для создания ядерной бомбы, сообщают западные СМИ.Отмечается, что Иран, с прошлого отчета МАГАТЭ в мае нарастил объем обогащенного до 60% урана на 12,5 килограмма до 55,6 килограммов, передает агентство Рейтер. Запасы урана в Иране по состоянию на 21 августа увеличились на 131,6 килограмма до примерно 3940 килограммов, отмечает Франс Пресс.Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что Иран все еще не предоставил ответы по происхождению обнаруженных на трех объектах частиц урана, что является одним из моментов, который тормозит переговоры по иранской ядерной сделке. В организации также озабочены из-за того, что "Иран не взаимодействовал с агентством по важным вопросам гарантий во время этого отчетного периода".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Тегеран санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, по количеству центрифуг и уровню обогащения урана.Переговоры по восстановлению СВПД идут с весны 2021 года, за это время прошло несколько раундов. Координатор от Евросоюза в начале августа 2022 года распространил "окончательный текст" проекта соглашения по сделке. Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному проекту, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила комментарии США по проекту и в начале сентября направила в Вашингтон ответ, назвав его "конструктивным".

https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html

https://ria.ru/20211215/iran-1763761823.html

иран

тегеран (город)

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, тегеран (город), сша, евросоюз, жозеп боррель, дональд трамп