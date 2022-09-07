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Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди - РИА Новости, 07.09.2022
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Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди
Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди - РИА Новости, 07.09.2022
Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди
Цены на газ в Европе не снизятся сразу после окончания российской спецоперации на Украине, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:17
2022-09-07T10:52
экономика
россия
украина
uniper
газпром
северный поток
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Цены на газ в Европе не снизятся сразу после окончания российской спецоперации на Украине, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC."Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет", — сказал он.Как отметил Маубах, уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.При этом Маубах выразил сомнение, что сотрудничество с российскими импортерами может вскоре возобновиться. Он отметил, что "защищал "Газпром" как надежного поставщика" даже после начала российской спецоперации. Однако теперь, по его словам, партнерство с концерном разорвано и вряд ли будет восстановлено "в грядущие недели, месяцы или годы". Сейчас Uniper ищет замену российскому газу, в частности развивая отношения с австралийской компанией Woodside Energy.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компании с предоставлением ей по мере необходимости дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро.
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экономика, россия, украина, uniper, газпром, северный поток
Экономика, Россия, Украина, Uniper, Газпром, Северный поток
03:17 07.09.2022 (обновлено: 10:52 07.09.2022)
 
Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди

Глава Uniper Маубах, комментируя высокие цены на газ, заявил, что "худшее еще впереди"

© Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод
© Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Цены на газ в Европе не снизятся сразу после окончания российской спецоперации на Украине, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC.
"Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет", — сказал он.
Как отметил Маубах, уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.

"Я уже говорил это несколько раз в этом году. <...> Поймите, худшее еще впереди. Мы видели, как цены на газ росли с начала этого года", — добавил глава Uniper.

При этом Маубах выразил сомнение, что сотрудничество с российскими импортерами может вскоре возобновиться. Он отметил, что "защищал "Газпром" как надежного поставщика" даже после начала российской спецоперации. Однако теперь, по его словам, партнерство с концерном разорвано и вряд ли будет восстановлено "в грядущие недели, месяцы или годы". Сейчас Uniper ищет замену российскому газу, в частности развивая отношения с австралийской компанией Woodside Energy.
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Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компании с предоставлением ей по мере необходимости дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро.
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