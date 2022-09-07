https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди

Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди - РИА Новости, 07.09.2022

Глава Uniper предупредил, что худшее с ценами на газ еще впереди

Цены на газ в Европе не снизятся сразу после окончания российской спецоперации на Украине, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:17

2022-09-07T03:17

2022-09-07T10:52

экономика

россия

украина

uniper

газпром

северный поток

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Цены на газ в Европе не снизятся сразу после окончания российской спецоперации на Украине, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу CNBC."Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет", — сказал он.Как отметил Маубах, уже сейчас цены на оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.При этом Маубах выразил сомнение, что сотрудничество с российскими импортерами может вскоре возобновиться. Он отметил, что "защищал "Газпром" как надежного поставщика" даже после начала российской спецоперации. Однако теперь, по его словам, партнерство с концерном разорвано и вряд ли будет восстановлено "в грядущие недели, месяцы или годы". Сейчас Uniper ищет замену российскому газу, в частности развивая отношения с австралийской компанией Woodside Energy.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.Uniper 8 июля запросил у правительства Германии господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Власти ФРГ договорились о покупке 30% акций компании с предоставлением ей по мере необходимости дополнительного капитала в размере до 7,7 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1814989360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, украина, uniper, газпром, северный поток