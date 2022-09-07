https://ria.ru/20220907/ukraina-1815264790.html

Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях

Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях - РИА Новости, 07.09.2022

Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях

Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях, следует из указов,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:23

2022-09-07T20:23

2022-09-07T20:23

владимир зеленский

херсонская область

черниговская область

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.Указ о назначении Артема Борисевича главой Херсонского управления СБУ был опубликован на сайте Зеленского в среду. Также были опубликованы указы об увольнении действовавшего начальника отделения ведомства в Черниговской области - Евгения Нетужилова и назначении на эту позицию Алексея Ляха.

https://ria.ru/20220802/sbu-1806680211.html

херсонская область

черниговская область

украина

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владимир зеленский, херсонская область , черниговская область, украина, служба безопасности украины