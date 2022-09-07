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Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях - РИА Новости, 07.09.2022
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Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях
Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях - РИА Новости, 07.09.2022
Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях
Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях, следует из указов,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:23
2022-09-07T20:23
владимир зеленский
херсонская область
черниговская область
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.Указ о назначении Артема Борисевича главой Херсонского управления СБУ был опубликован на сайте Зеленского в среду. Также были опубликованы указы об увольнении действовавшего начальника отделения ведомства в Черниговской области - Евгения Нетужилова и назначении на эту позицию Алексея Ляха.
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херсонская область
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владимир зеленский, херсонская область , черниговская область, украина, служба безопасности украины
Владимир Зеленский, Херсонская область , Черниговская область, Украина, Служба безопасности Украины
20:23 07.09.2022
 
Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в двух областях

Зеленский назначил новых глав управлений СБ Украины в Черниговской и Херсонской областях

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых руководителей областных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Херсонской областях, следует из указов, опубликованных на его сайте.
Указ о назначении Артема Борисевича главой Херсонского управления СБУ был опубликован на сайте Зеленского в среду. Также были опубликованы указы об увольнении действовавшего начальника отделения ведомства в Черниговской области - Евгения Нетужилова и назначении на эту позицию Алексея Ляха.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Владимир ЗеленскийХерсонская областьЧерниговская областьУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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