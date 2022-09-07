https://ria.ru/20220907/ukraina-1815228363.html

Главком ВСУ не исключил продолжения боевых действий в следующем году

Главком ВСУ не исключил продолжения боевых действий в следующем году - РИА Новости, 07.09.2022

Главком ВСУ не исключил продолжения боевых действий в следующем году

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский не... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:56

2022-09-07T17:56

2022-09-07T18:09

специальная военная операция на украине

валерий залужный

михаил забродский

украина

россия

донбасс

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский не исключают, что боевые действия на Украине продолжатся и в следующем году."Продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года", - говорится в статье Залужного и Забродского для агентства "В Киеве не исключили продолжения боевых действий на Украине в следующем году".По их мнению, единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является "нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов". При этом авторы статьи рассчитывают на дальнейшую военную помощь от Запада."Отражение Украиной агрессии со стороны супердержавы требует и еще долго потребует значительных материальных ресурсов и денежных затрат. В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров", - отмечается в статье.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220907/vooruzhenie-1815211705.html

https://ria.ru/20220907/vsu-1815183489.html

украина

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валерий залужный, михаил забродский, украина, россия, донбасс, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины