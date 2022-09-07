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Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815210389.html
Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине
Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине
Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:17
2022-09-07T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба. Там не уточнили, за какой период удалось их выявить."Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.Бойцы спецназа изъяли у задержанных:Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html
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в мире, украина, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:17 07.09.2022 (обновлено: 17:41 07.09.2022)
 
Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине

Росгвардия задержала 137 участников нацбатов, СБУ и ВСУ под Херсоном и Запорожьем

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба.
Там не уточнили, за какой период удалось их выявить.
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"Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.
Бойцы спецназа изъяли у задержанных:
  • шесть ПТУР "Фагот";
  • два 14,5-миллиметровых крупнокалиберных пулемета Владимирова танковых;
  • 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе 40 польского производства;
  • реактивный пехотный огнемет;
  • более 270 ракет и снарядов к РСЗО;
  • 175 единиц огнестрельного оружия;
  • 258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра;
  • 283 грамма наркотических веществ.
Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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