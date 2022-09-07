https://ria.ru/20220907/ukraina-1815210389.html

Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине

Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине - РИА Новости, 07.09.2022

Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине

Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:17

2022-09-07T17:17

2022-09-07T17:41

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба. Там не уточнили, за какой период удалось их выявить."Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.Бойцы спецназа изъяли у задержанных:Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html

https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814884225.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр