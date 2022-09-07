17:17 07.09.2022 (обновлено: 17:41 07.09.2022)
Росгвардия задержала 137 причастных к СБУ, ВСУ и нацбатальонам на Украине
Росгвардия задержала 137 участников нацбатов, СБУ и ВСУ под Херсоном и Запорожьем
© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росгвардия задержала 137 человек, причастных к националистическим организациям, СБУ и украинским войскам в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба.
Там не уточнили, за какой период удалось их выявить.
"Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", — заявили в ведомстве.
Бойцы спецназа изъяли у задержанных:
- —шесть ПТУР "Фагот";
- —два 14,5-миллиметровых крупнокалиберных пулемета Владимирова танковых;
- —27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе 40 польского производства;
- —реактивный пехотный огнемет;
- —более 270 ракет и снарядов к РСЗО;
- —175 единиц огнестрельного оружия;
- —258 ручных гранат различных модификаций, одиннадцать коктейлей Молотова, более 65 тысяч боеприпасов различного калибра;
- —283 грамма наркотических веществ.
Обезврежено 189 килограммов тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.